Mozione del popolo della Pace sui diritti umani in Consiglio Comunale di Arezzo

Arezzo, 17 dicembre 2024 – In occasione del mese di dicembre, in cui viene celebrata la Giornata Internazionale dei Diritti Umani, la Rete Aretina Pace e Disarmo ha depositato all’Ufficio del Consiglio Comunale di Arezzo la mozione “Difendiamo i diritti e il diritto” perché sia messa all’ordine del giorno del Consiglio. La mozione è promossa a livello nazionale dal Coordinamento Nazionale Enti Locali per la pace e i diritti umani, nato per dare concretezza e continuità all’azione per la pace delle comunità locali.

La Rete Aretina Pace e Disarmo opera da oltre due anni nella nostra città proponendo iniziative che possano unire la società civile organizzata e tutte le persone che credono nel potere trasformativo della cittadinanza attiva. Di fronte agli orrori e ai crimini che si susseguono in tante parti del mondo, la Rete chiede al Comune di Arezzo di assumere un impegno in difesa dei diritti umani e del diritto internazionale, oggi sotto attacco.

Confidando che i Consiglieri siano sensibili a questi temi, la Rete auspica che la mozione possa ricevere l'attenta considerazione di tutte le forze politiche, nella convinzione che la pace sia la base del buon governo e del bene comune che esso persegue.

Rete Aretina Pace e Disarmo