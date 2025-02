Mense scolastiche, un documento votato all’unanimità dalla segreteria di Prima Montevarchi

Arezzo, 14 febbraio 2025 – Mense scolastiche, u documento votato all’unanimità dalla segreteria di Prima Montevarchi

La nota di Fabio Rossi Coordinatore politico Prima Montevarchi

Si conclude la vicenda del recupero delle morosità delle mense comunali. Quanto dovuto da alcune famiglie è rientrato nelle casse comunali in soli otto giorni, dimostrando che non era la mancanza di fondi a determinare il problema, ma altri fattori tra cui l'indifferenza e il tentativo di scansarla e far pagare a tutti i cittadini quanto dovuto solo da alcuni genitori. Quindi grazie al Sindaco e alla Giunta per il risultato raggiunto tra le miriadi di polemiche aggressive del PD e delle altre opposizioni che con la pressione mediatica han cercato di creare problemi alla maggioranza, ma anche questa volta gli è andata male. Anche Fdi, che in un documento di ieri aveva sorprendentemente manifestato dissenso, oggi ha chiarito di avere piena fiducia nel Sindaco e nella maggioranza e di aver espresso una opinione solo per scambio dialettico nell'ambito della discussione sull'argomento. Qualcuno sui giornali ha definito noi di P.M. gli "ultimi mohicani della Chiassai". Si sbagliano lor signori perchè noi non siamo gli ultimi, ma i primi combattenti e i difensori di una idea di città e di governo che Chiassai sta portando avanti da otto anni costruendo e condividendo con noi programmi e realizzazione di progetti in un tutt'uno organico con l'intera maggioranza. Lo facciamo oggi con Silvia Chiassai e lo faremo domani con chi prenderà il suo posto purchè porti avanti quell'idea di città. Noi non abbiamo mai tentennato sul da farsi e siamo felici e grati dei risultati raggiunti. Ci abbiamo sempre messo la faccia e sempre lo faremo. Se c'è qualcuno che qualche volta ha avuto di che imbarazzarsi o nascondersi per timore, questo non alberga tra di noi perchè responsabilmente siamo convinti di agire solo per il bene dei montevarchini e di Montevarchi. E questo i montevarchini lo han capito e sostengono noi e questa Amministrazione. Abbiamo letto che il PD ha presentato una interrogazione sul pan con l'olio in Regione, dove tra l'altro si è impegnato ad individuare soluzioni per i Comuni che soffrono il recupero dei costi delle mense scolastiche, e forse perchè anche i Comuni rossi non sanno come fare. Gli auguriamo di trovare una soluzione valida e siamo certi che se trovata provvederemo a modificare il nostro Regolamento che tutti i componenti di maggioranza avevano voluto e votato nel 2017 e utilizzato sempre, senza mai dissentire, come in questo 2025.