Diritti dei lavoratori, Iacopo Melio incontra i vertici di Just Eat: “Dialogo rispettoso”

Firenze, 11 maggio 2023 – Dopo il post sul concerto del Primo Maggio, Iacopo Melio ha incontrato i vertici di Just Eat. “Questa mattina ho avuto una riunione con l’azienda di delivery “Just Eat”, in particolare con la responsabile “Corporate Communications e PR Manager” di Just Eat Italia, e con la responsabile della “Comunicazione relazioni istituzionali”, che mi hanno contattato dopo aver letto il mio post sul Primo Maggio”, fa sapere il consigliere su Facebook.

I temi affrontati

Tanti i temi affrontati nel corso della riunione. L’azienda ha voluto “ribadire – aggiunge Melio – i punti positivi che li distinguono dalla concorrenza: ore dedicate alla formazione dei rider; dotazione di mezzi elettrici e sostenibili; contratti regolari (con tanto di assicurazione, malattia, maternità ecc…) realizzati a ‘pacchetti ore’ che vanno dal part-time di 10 ore settimanali circa per poi salire fino a un full-time (in base anche all’esperienza e all’affidabilità dei lavoratori); infine paga oraria minima di circa 9€ l’ora anche se non si è in consegna ma si è in attesa (più ovviamente i bonus a consegna avvenuta)”.

"Dialogo rispettoso, ora collaborazione”

"È stato un dialogo rispettoso e propositivo – fa sapere Melio – nonostante le mie critiche”.

Melio, dopo aver sottolineato che continuerà “a stare dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori che ogni giorno vengono sfruttati”, ha dichiarato: “Mi sono reso disponibile nel ricevere da Just Eat delle loro richieste e suggerimenti da poi consegnare a colleghe e colleghi del Pd in Parlamento, affinché si possa finalmente provare a cambiare l’intero sistema del delivery, rendendo le condizioni delle aziende omogenee e quindi la concorrenza leale, a vantaggio di chi, oggi, continua a doversi fare in quattro per portare il pane a casa, per giunta rischiando”.

Cosa ha detto Melio sul concerto del Primo Maggio

Melio ha incontrato i vertici di Just Eat dopo un suo post sui social sul concerto del Primo Maggio. Il consigliere regionale, nel post, aveva messo in discussione “la scelta di avere “JustEat” tra gli sponsor ufficiali, un’azienda che insieme a tante altre vive sfruttando i lavoratori in un modo che niente ha a che fare con la tutela dei loro diritti”.