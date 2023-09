Maurizio Sguanci torna in Italia Viva. “Convinto dal congresso”

Firenze 21 settembre 2023 - Maurizio Sguanci aderisce nuovamente a Italia Viva.

Il suo salto a destra a inizio agosto più che scalpore aveva provocato un mezzo terremoto in città, innescando lo scioglimento del Consiglio di quartiere 1 a Firenze (del quale era da anni presidente) e diversi malumori in Regione per un cambio di schieramento che complicava la vita alla maggioranza di centrosinistra.

Adesso, però, con l'estate ormai ufficialmente alle spalle ci ha ripensato. Il consigliere regionale Maurizio Sguanci dopo appena un mese e mezzo lascia Forza Italia, dove era stato accolto da un messaggio pubblico di benvenuto del leader del partito, Antonio Tajani, per riapprodare nuovamente in Italia viva e, quindi, a tutti gli effetti nella maggioranza di centrosinistra a palazzo del Pegaso.

È proprio il consigliere ad annunciarlo e a motivare in una nota il suo ravvedimento: "La convocazione di una fase congressuale di Italia viva mi ha fatto tornare sui miei passi- ammette - il fatto che Matteo Renzi, per il quale mi sono sempre espresso, si sia candidato in prima persona costituisce per me un segnale forte e inequivocabile. Il confronto democratico al quale avevo sempre aspirato si sta per celebrare. Ritengo dunque opportuno tornare a quella che considero casa mia"