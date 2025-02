Arezzo, 5 febbraio 2025 – Lista di Comunità, tre mozioni per un Comune più trasparente, efficiente e verde.

Il prossimo Consiglio Comunale di Bibbiena vedrà la discussione di tre mozioni presentate dal gruppo consiliare Lista di Comunità, volte a migliorare l’accesso ai servizi pubblici, garantire un corretto uso della comunicazione istituzionale e valorizzare il verde urbano. Tre temi apparentemente distinti, ma accomunati da un unico obiettivo: rendere Bibbiena un Comune più trasparente, efficiente e sostenibile.

Più semplicità per i cittadini: consultare i pagamenti online

Troppe volte i cittadini si trovano di fronte a difficoltà burocratiche quando devono consultare la propria posizione debitoria nei confronti della pubblica amministrazione. Attualmente, i pagamenti per IMU e TARI sono gestiti in maniera frammentaria, con moduli cartacei e procedure poco intuitive.

«Oggi esistono già strumenti digitali che permettono ai cittadini di verificare la propria posizione in modo rapido e trasparente attraverso la piattaforma Halley giá in uso presso il nostro Comune», spiegano i consiglieri di Lista di Comunità. «La nostra mozione chiede all’Amministrazione di implementare questi servizi, consentendo ai cittadini di consultare online i propri pagamenti, verificare eventuali insoluti e accedere efficacemente alle informazioni che li riguardano, semplificando al contempo le procedure e i tempi di incasso delle imposte per il comune e alleggerendo di conseguenza il lavoro degli uffici».

L’obiettivo è semplice: rendere più accessibile l’interazione tra cittadini e Comune, sfruttando le tecnologie già disponibili.

Comunicazione istituzionale: trasparenza e democrazia

Un Comune non può essere il megafono della sola maggioranza. I fondi pubblici destinati alla comunicazione istituzionale devono servire tutti i cittadini, garantendo pari dignità a tutte le componenti del Consiglio.

«Abbiamo presentato una mozione affinché sia regolamentato l’uso degli strumenti di comunicazione istituzionale, come l’ufficio stampa e il notiziario comunale "Bibbiena Informa"», sottolinea Lista di Comunità. «Attualmente non esistono regole chiare sulla ripartizione degli spazi di comunicazione tra maggioranza e opposizione, e il rischio è che questi strumenti diventino un canale di propaganda anziché un mezzo di informazione equo e trasparente».

L’amministrazione spende attualmente una cifra di circa 30.000€ infatti per l’ufficio stampa e la comunicazione istituzionale.

La proposta mira quindi a introdurre regole precise per garantire il pluralismo nell’uso di questi canali, evitando che le risorse pubbliche vengano utilizzate per fini di parte.

Un regolamento per il verde urbano: tutela e sostenibilità

Il verde pubblico, lo sappiamo, non è solo una questione estetica ma un elemento essenziale per la qualità della vita e la sostenibilità ambientale. Tuttavia, a Bibbiena mancano strumenti chiari per la gestione e la tutela delle aree verdi.

«Abbiamo proposto l’adozione di un Regolamento del Verde e di un Piano del Verde, strumenti già presenti nella maggioranza dei Comuni italiani», spiega il gruppo consiliare. «Questi strumenti servirebbero a garantire una gestione più consapevole del patrimonio arboreo, prevenendo abbattimenti inutili e aumentando contestualmente la sicurezza del verde esistente attraverso l’adozione di pratiche di manutenzione e tutoraggio, promuovendo soluzioni innovative per la tutela del verde urbano».

Oltre a migliorare la manutenzione e la pianificazione del verde pubblico, la mozione prevede il censimento degli alberi presenti sul territorio e l’adozione di strategie sostenibili per la gestione degli spazi verdi, seguendo le migliori pratiche ambientali.

Tre mozioni, un unico obiettivo

Le tre mozioni che Lista di Comunità porterà in Consiglio Comunale non sono proposte isolate, ma rispondono a una visione chiara: una Bibbiena più efficiente, più trasparente e più attenta all’ambiente.

«Questi interventi rappresentano passi concreti per migliorare la vita quotidiana dei cittadini e garantire che l’amministrazione operi in modo equo e responsabile», concludono i consiglieri. «Ci auguriamo che il Consiglio accolga le nostre proposte, perché una città più moderna e sostenibile è un obiettivo che dovrebbe accomunare tutti».