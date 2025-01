Arezzo, 13 gennaio 2025 – MARCO CASUCCI(LEGA): “La soppressione del treno 18711 tra Arezzo e la Valdichiana penalizza i pendolari. Nostra interrogazione in merito. Anche il Comune di Castiglion Fiorentino chiede a Rfi di tornare sui suoi passi.”

“Già troppo spesso la vita di un pendolare è particolarmente pesante, stante le varie criticità locali a livello ferroviario, colpevolmente sottovalutate e mal gestite dalla Regione, se poi, addirittura, si sopprimono pure i treni, ecco che la problematica si aggrava-afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega.” “Ci riferiamo al fatto che il treno regionale 18711 in partenza da Arezzo alle ore 12.56 sia stato soppresso, creando non pochi disagi agli utenti che devono rientrare verso Castiglion Fiorentino e Cortona-prosegue il Consigliere.” “Tale criticità è stata ben evidenziata anche nel contesto del Consiglio comunale di Castiglion Fiorentino, dove, all’unanimità, è stato approvato un atto che mira, appunto, al ripristino di tale mezzo-precisa l’esponente leghista.” “A tal proposito, dunque, ho predisposto un’interrogazione in cui chiedo di conoscere quali siano le motivazioni di tale cancellazione e se sia possibile rendere nuovamente usufruibile ai viaggiatori il predetto treno-sottolinea e conclude il rappresentante della Lega.”