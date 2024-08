La Capogruppo Berti sulle nomine fatte dal Sindaco Agnelli per i nuovi Consigli di Amministrazione di Ente Serristori e Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese

Arezzo, 24 agosto 2024 – Sulle recenti nomine fatte dal Sindaco Agnelli per i nuovi Consigli di Amministrazione di Ente Serristori e Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese interviene la Capogruppo Berti, all'indomani del loro insediamento.

"Voglio esprimere anche a nome di tutto il Gruppo Consiliare di Libera Castiglioni un augurio di buon lavoro ai nuovi Presidenti delle partecipate del nostro Comune, Ente Serristori e ICEC. Il neo Presidente dell'Ente Serristori Marcello Orlandesi, già consigliere comunale nelle due passate legislature, insieme al suo Cda, è in grado di dare continuità all'azione portata avanti negli ultimi dieci anni dal Presidente uscente Concettoni e dal suo Cda. Siamo certi che i progressi fatti in questi anni e le opere concluse e iniziate avranno di certo l’esito che ci aspettiamo nell’ottica di poter rispondere sempre meglio alle esigenze della collettività con l'obiettivo di preservare i beni dell’Ente. Oltre al Presidente, faccio notare come tutti i componenti del nuovo Cda vantano almeno una precedente esperienza amministrativa.

Elisa Canocchi neo Presidente dell’Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese insieme al suo consiglio è in grado sicuramente di dare un contributo innovativo e moderno al mondo della cultura castiglionese. Il taglio che vuole dare la Presidente al nuovo corso è quello che ci rappresenta, cercando di coniugare il mondo della cultura in una comunità che si trasforma, che non dimentica il passato ma che guarda al futuro, cercando di coinvolgere sempre più i giovani e portando avanti progetti per una società che si trasforma. Respingo invece l'ipotesi di ridare autonomia finanziaria all'Istituzione Culturale, memore degli antichi fasti, che oltre a non rientrare nella nostra agenda, non può essere e non deve essere la chiave per il rilancio culturale di una Comunità come la nostra. In buona sostanza, privilegiamo le idee ai soldi da spendere. Come Gruppo Consiliare siamo convinti che i nuovi Consiglieri siano detentori dei requisiti di serietà e di competenza che nulla hanno a che vedere con i giochi politici in cui si spartiscono poltrone, ed è bene ricordarlo, le nostre non prevedono alcuna indennità rispetto a quanto avveniva non più tardi di una decina di anni fa. Una ragione in più per ringraziare e augurare un buon lavoro anche da parte mia, uno ad uno ai nuovi componenti dei due Consigli di Amministrazione”, conclude La Capogruppo di Libera Castiglioni Beatrice Berti