Interventi lungo via Marconi a Montevarchi, l’interrogazione

Arezzo, 22 maggio 2025 – I sottoscritti Capogruppo Consiliare Fabio Camiciottoli di Avanti Montevarchi – Europa Verde, Cristina Rossi di

Impegno Comune interpellano il Sindaco e l’Assessore ai Lavori Pubblici in merito alla necessità di interventi lungo via Marconi.

Premesso che sempre con più insistenza i sottoscritti Capogruppo vengono sollecitati da nostri concittadini

affinché l’Amministrazione intervenga con adeguate attività di manutenzione della sede stradale nonché il

miglioramento degli attraversamenti pedonali.

Premesso inoltre che viene segnalata la pericolosità e la conseguente difficoltà ad utilizzare l’attraversamento

pedonale a raso presente in coincidenza del parcheggio all’altezza del precedente rilevatore di velocità. In

particolare tra le criticità viene evidenziata la carenza di illuminazione e le alte velocità di percorrenza della strada

specialmente in certe ore della giornata. Inoltre viene segnalata l’esigenza di interventi celeri sui marciapiedi in

quanto lo stato manutentivo non favorisce un agevole utilizzo.

Ricordato che in un recente passato, a seguito di numerose sollecitazioni da parte dei cittadini e dei Consiglieri

Comunali, vennero realizzati degli attraversamenti rialzati illuminati lungo viale Marconi al fine di favorire

l’attraversamento in maggior sicurezza e a limitare la velocità.

Ricordato inoltre che ultimamente anche il Prefetto è intervenuto in merito alla sicurezza stradale e alla

necessità di attuare forme virtuose per incentivare il raggiungimento di migliori standard di sicurezza.

Ricordata infine la nostra interrogazione a risposta scritta posta nella seduta del 22 Dicembre del 2022 avente

ad oggetto “Illuminazione stradale. Occorrono risposte” che alleghiamo per opportuna conoscenza e come parte

integrante della presente.

Ritenuto che i passaggi pedonali rialzati – elementi per noi da perseguire – rappresentano un importante

elemento per favorire il miglioramento della sicurezza a condizione che gli stessi siano realizzati in modo tale da

essere ben visibili ed illuminati

Ritenuto inoltre che per migliorare la sicurezza, oltre alla realizzazione di passaggi pedonali rialzati, è necessario

sfruttare le nuove tecniche di segnaletica 3d ed installare – specialmente lungo strade ad alta percorrenza come ad

esempio viale Marconi o via della Chiantigiana – maggiori segnalatori di velocità di percorrenza per richiamare gli

utenti a limitarla.

Tutto ciò premesso i sottoscritti Capogruppo

Nel condividere le preoccupazioni e le istanze dei cittadini SOLLECITANO il Sindaco e l’Assessore ai

Lavori Pubblici ad impartire specifici indirizzi agli uffici affinché siano affrontate in tempi

rapidi le problematiche sopraesposta in prossimità dell’attraversamento a raso

CHIEDONO AL SINDACO E ALL’ASSESSORE COMPETENTE

 Come e quando hanno intenzione d’intervenire per fornire una risposta alle criticità presenti in

coincidenza dell’attraversamento

 Che venga effettuata una specifica ricognizione lungo viale Marconi per di verificare lo stato

relativo agli attraversamenti e marciapiedi relazionando agli scriventi rispetto alle risultanze e le

azioni che l’Amministrazione intende nel breve periodo perseguire.

In considerazione che a precedenti interrogazioni poste sul tema di via Marconi l’allora assessore aveva

evidenziato che per migliorare la sicurezza lungo via Marconi occorreva un molte risorse economiche e

un progetto complessivo rispetto a cui chiedere finanziamenti SI CHIEDE ALTRESI’ se

l’Amministrazione ha effettuato degli studi di fattibilità. In caso affermativo SI CHIEDE di metterli a

disposizione degli scriventi in caso negativo di spiegare le ragioni perché, dopo averli indicati come

necessari, non sono stati eseguiti.

Fabio Camiciottoli e Cristina Rossi

Comune di Montevarchi - Gruppo Consiliare

AVANTI MONTEVARCHI EUROPA VERDE

Capogruppo: Fabio Camiciottoli

Comune di Montevarchi - Gruppo Consiliare

IMPEGNO COMUNE

Capogruppo: Cristina Rossi

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MONTEVARCHI RIUNITO IN DATA 22 DICEMBRE 2022

INTERPELLANZA

- a risposta scritta -

Oggetto: Illuminazione stradale. Occorrono risposte

Premesso che con l’attuazione del partenariato pubblico privato relativo alla gestione della

pubblica illuminazione la società aggiudicataria sta effettuando la modifica degli apparati illuminati

sostituendo le luci esistenti con apparti led

Considerato che molti nostri concittadini ci segnalano che

 a seguito dell’installazione dei nuovi dispositivi, specialmente nelle vie ad alta circolazione

come ad esempio via Marconi, la visibilità sembra ridotta.

 i passaggi pedonali rialzati non sono ben visibili in quanto risultano poco illuminati per la

carenza di impianti illuminati in coincidenza di alcuni attraversamenti e di apparati

illuminanti e rifrangenti sulle rampe della struttura rialzata.

 l’impianto di illuminazione lampeggiante a doppia lampada di via Marconi – impianto

funzionate con apposito pannello – indicante il passaggio pedonale risulterebbe non

correttamente funzionate.

Considerato che a monte dell’installazione di nuovi apparati illuminati o

sostituzione/modificazione degli attuali occorre un progetto e specifiche verifiche illuminotecniche

Ritenuto che i passaggi pedonali rialzati – elementi per noi da perseguire – rappresentano un

importante elemento per favorire il miglioramento della sicurezza a condizione che gli stessi siano

realizzati in modo tale da essere ben visibili ed illuminati.

ciò premesso i sottoscritti Capogruppo Consiliari

Nel sollecitare ad ulteriori investimenti in sicurezza stradale e a una maggior controllo

CHIEDONO AL SINDACO E ALL’ASSESSORE COMPETENTE

Di conoscere e acquisire le verifiche illuminotecniche che stanno alla base della messa in opera dei

nuovi apparati illuminanti a led

Di conoscere quali azioni intendono porre in essere per risolvere le criticità evidenziate e entro

quando attuarle.

Rossi Cristina, Camiciottoli Fabio