Arezzo, 23 maggio 2025 – La Nota del consigliere Michele Menchetti:

“Immobili abbandonati, la ex scuola di Battifolle condannata al degrado”

"Ancora una volta, l'immobilismo e la mancanza di visione di questa maggioranza condannano al degrado un immobile comunale con un grande potenziale per la comunità: l'ex scuola materna di Battifolle”. Il Consigliere Michele Menchetti commenta così la bocciatura, avvenuta nell’ultimo Consiglio Comunale, dell'atto di indirizzo da lui presentato. La proposta mirava a valorizzare l'edificio di proprietà comunale attraverso il reinsediamento di una struttura scolastica, con una particolare attenzione alla creazione di un asilo nido comunale per rispondere all'urgente necessità di incrementare i posti disponibili e azzerare la lista d'attesa. "È incomprensibile come una proposta così concreta e vantaggiosa per il territorio sia stata respinta", dichiara Menchetti. "Una relazione tecnica risalente al 2021 attestava chiaramente il buono stato di salute dell'immobile e la sua immediata fruibilità. Nonostante ciò, la maggioranza ha espresso un secco 'no': 10 voti contrari, a fronte di soli 9 favorevoli e 2 astenuti". Il Consigliere sottolinea con rammarico la mancanza di motivazioni da parte della maggioranza. "Ho sollecitato un intervento del vicesindaco, presente in aula, il quale mesi fa mi aveva prospettato una soluzione simile. Tuttavia, nessuna spiegazione è stata fornita per questo cambio di rotta. Sembra che per Battifolle l'unica prospettiva offerta sia quella di ospitare un seggio elettorale, negando qualsiasi altra potenziale attività e servizio per i cittadini. Questa bocciatura rappresenta un'occasione persa per Battifolle e per l'intera comunità aretina," conclude Michele Menchetti. "Ancora una volta, si preferisce lasciare un immobile comunale in stato di abbandono piuttosto che investire nel futuro dei nostri bambini e delle nostre famiglie."