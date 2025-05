Arezzo, 15 maggio 2025 – Il ruolo dell’Europa per la pace: incontro pubblico con l’europarlamentare Tarquinio ad Arezzo

Il Partito Democratico di Arezzo organizza un importante momento di confronto e approfondimento aperto a tutta la cittadinanza: venerdì 16 maggio alle ore 18, presso l’Hotel Minerva di Arezzo, si terrà un incontro pubblico con Marco Tarquinio, parlamentare europeo e già direttore di “Avvenire”, da sempre voce autorevole sui temi della pace e della giustizia internazionale.

L’incontro sarà l’occasione per riflettere sul ruolo dell’Unione Europea nei principali scenari di crisi internazionale, a partire dal conflitto tra Russia e Ucraina e dalla drammatica escalation della crisi israelo-palestinese, due ferite aperte che interrogano profondamente le coscienze e chiamano in causa la responsabilità della politica e delle istituzioni democratiche.

La pace non è mai un fatto scontato, ma una scelta da costruire ogni giorno, anche attraverso il confronto e l’impegno civico. Per questo il PD di Arezzo invita la cittadinanza a partecipare numerosa: un’occasione preziosa per ascoltare, comprendere, interrogarsi su una delle sfide più urgenti del nostro tempo.

Partito Democratico – Unione Comunale di Arezzo