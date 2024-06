Il “Pacchetto Sicurezza” di Scelgo Foiano

Arezzo, 4 giugno 2024 – È iniziato il conto alla rovescia per le consultazioni elettorali dell’8 e 9 giugno. Intanto continuano gli incontri con la cittadinanza della squadra di Scelgo Foiano. E si registra

sempre molta partecipazione ad ogni evento che il candidato sindaco Jacopo Franci organizza assieme alla popolazione foianese. Tra i temi che sono stati presentati e discussi

si è registrato un importante riscontro e molta soddisfazione sul progetto del “Pacchetto

Sicurezza”. La sicurezza cittadina è un tema all'ordine del giorno, non solo a Foiano ma in

tutta la provincia e potremmo dire in tutta Italia. Le soluzioni che sono prospettate dal

programma di Scelgo Foiano piacciono alla popolazione foianese. Franci e la sua squadra,

stanno portando il programma, e in particolar modo questo tema, “strada per strada” per

raggiungere le persone che chiedono maggiore sicurezza.

Il “Pacchetto Sicurezza” prevede tra le altre cose l'aumento del numero dei vigili urbani per

favorire il monitoraggio cittadino e ampliare le ore di servizio con pattugliamenti anche

nelle ore serali. Sarà inoltre previsto che la squadra degli agenti di Polizia Municipale, come

è stato già fatto in alcune occasioni, effettui il pattugliamento in certe zone del paese,

assieme all’Arma dei Carabinieri.

Altro impegno è quello di ampliare il sistema di videosorveglianza e lettura targhe nelle

aree ancora non servite, anche lungo le strade secondarie e di campagna. Promuovere un

Tavolo di Sicurezza permanente, che diventi uno spazio di coordinamento e condivisione

tra soggetti istituzionali del territorio, Forze di Polizia, uffici ed organi provinciali adibiti alla

pubblica sicurezza, aperto alla cittadinanza. Altro punto su cui si basa la proposta sulla

sicurezza della squadra di “Scelgo Foiano” è la riqualificazione completa della struttura “ex

Macelli”, da destinare al Comando della Polizia Municipale. L’edificio sarà un’area centrale

del paese, con spazi ampi, dove sarà possibile strutturare ambienti dedicati alla

videosorveglianza, stanze destinate ai tavoli per la sicurezza e punti di ascolto per i cittadini.

Assieme alla sicurezza cittadina il Piano prevede anche la sicurezza stradale con la

costruzione di nuovi marciapiedi nelle aree ad oggi sprovviste, oltre al completamento di

quelli presenti, l’ampliamento della pubblica illuminazione tramite il progetto di

illuminazione a led con Hera luce, l’installazioni di dissuasori di velocità, attraversamenti

pedonali rialzati e illuminati. E infine la manutenzione delle strade comunali esistenti ed il

coordinamento con l’ente di riferimento in quelle provinciali.

“La sicurezza cittadina cosi come quella stradale è alla base del nostro progetto - ha

dichiarato Jacopo Franci - vogliamo tutti un paese tranquillo e sereno. E questo è

possibile solo con un piano serio e credibile dedicato a questo tema. Scelgo Foiano vuole

puntare soprattutto sulla collaborazione constante con le Forze dell’Ordine, per questo

stiamo organizzando un progetto efficace e che mette al centro i nostri concittadini, con i

loro bisogni e anche le loro preoccupazioni, che sono le nostre”.