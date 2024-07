Arezzo, 20 luglio 2024 – «Il Comune di Arezzo ha dimenticato Francesco Petrarca nel 650° anniversario dalla morte», la nota di Andrea Gallorini-consigliere comunale PD Arezzo.

«L'anniversario dei 650 anni dalla morte di Francesco Petrarca è stato totalmente ignorato dal Comune di Arezzo e dalla Fondazione Guido d'Arezzo. Una ricorrenza così importante meritava indubbiamente di essere celebrata nel corso dell'anno e possibilmente nel giorno della dipartita del grande poeta aretino avvenuta il 19 luglio 1374, invece ad oggi non risultano iniziative organizzate dai soggetti istituzionali cittadini.

Paradossalmente, mentre molte città italiane ed europee celebrano in questi giorni Petrarca e addirittura la Città del Vaticano ha coniato una moneta commemorativa del 650° anniversario, ad Arezzo, patria del poeta, non si è minimamente pensato ad alcunché.

Questa grave dimenticanza fa riflettere sul modello culturale adottato da questa Amministrazione, modesto e spesso limitato ad ornamento alla proposta turistica cittadina.

Le stesse celebrazioni dell'anno Vasariano, hanno risentito di una certa stanchezza organizzativa e non a caso, buona parte delle iniziative ricadono nella parte finale del 2024, in prossimità o in concomitanza della "Città del Natale".

Nel prossimo Consiglio comunale depositerò un'interrogazione al Sindaco e alla Giunta per capire le motivazioni della mancata commemorazione nel 650°anniversario, se si tratta di una dimenticanza o meno e soprattutto per stimolare il Comune di Arezzo e la Fondazione Guido d'Arezzo al fine di celebrare degnamente questa importante ricorrenza e la preziosa eredità intellettuale di Francesco Petrarca.