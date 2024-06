Il Comitato “ Arezzo per Marco Tarquinio “ ringrazia le aretine e gli aretini

Arezzo, 18 giugno 2024 – A una settimana di distanza dalle elezioni Europee 2024, lo straordinario successo di Marco Tarquinio e della sua lista ha sancito una campagna elettorale coraggiosa per i valori della PACE, Accoglienza, Solidarietà in Europa, la TUA Europa ci ricordava David Maria Sassoli.

In una breve dichiarazione, il Presidente del Comitato “Arezzo per Marco Tarquinio” Emanuele Bani ha sottolineato: “ Ringrazio le elettrici e gli elettori della provincia di Arezzo che hanno voluto sostenere alle Europee, con la loro preferenza, la candidatura di Marco Tarquinio. Ringrazio le volontarie e i volontari del Comitato che hanno lavorato per una campagna generosa, coraggiosa, intelligente, libera. Con Marco Tarquinio insieme abbiamo portato una speranza in Europa. Meglio la PACE! “.

Straordinario risultato quello di Marco Tarquinio ad Arezzo e in provincia. Tolti i capoluoghi di Regione, il risultato di Arezzo provincia è il più alto in termini di voti assoluti per Marco Tarquinio!

Ora al lavoro, in Europa per Arezzo, il Valdarno, la Val di Chiana, la Valtiberina, il Casentino, le aree interne della Toscana; per l’Italia della Pace, delle Solidarietà, dell’Accoglienza, del Lavoro, per l’Europa dei Popoli.