Arezzo, 19 maggio 2025 – Guardia medica pediatrica, soddisfazione del gruppo consiliare Scelgo Arezzo per il proprio atto d'indirizzo approvato all’unanimità.

La nota dei consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno

“Sostegno unanime del Consiglio Comunale alla proposta di legge regionale d’iniziativa popolare Rete pediatrica e ruolo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer. Scelgo Arezzo - commentano i consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno - è soddisfatta del risultato, abbiamo sostenuto fin da subito l’iniziativa, promossa da un comitato composto da numerose associazioni, tra cui due realtà attive nel territorio aretino, sottoscritta da circa 4.000 cittadini toscani e che rappresenta un passo concreto verso il rafforzamento dell’assistenza pediatrica in Toscana. Volevamo che il Consiglio Comunale, approvando un nostro atto d’indirizzo, lanciasse un segnale di questo tenore al legislatore regionale: Arezzo chiede a gran voce questa normativa perché rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle famiglie, intende colmare un vuoto assistenziale nei giorni festivi e nei weekend e contribuire a una rete più accessibile e strutturata, in grado di decongestionare i pronto soccorso pediatrici e consentire così risposte efficaci alle emergenze. Esprimiamo perciò grande soddisfazione, ringraziamo tutti i consiglieri per aver sposato i contenuti di un documento molto importante e confidiamo a questo punto che il Consiglio Regionale della Toscana, magari su stimolo dei consiglieri eletti in provincia di Arezzo, si muova di conseguenza”.