Arezzo, 18 maggio 2025 – Con Arezzo: tre nuovi incontri per mettere “Le frazioni al centro”

Lunedì 19 maggio ore 21 a San Zeno, mercoledì 21 maggio alla Chiassa Superiore e lunedì 26 maggio a Pratantico. Sarà distribuito un questionario sulla qualità della vita nelle frazioni

La Lista Civica delle Frazioni – Con Arezzo continua il suo percorso di ascolto e dialogo con le comunità del territorio. Tre nuovi appuntamenti pubblici si svolgeranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di dare voce alle frazioni e promuovere un nuovo decentramento amministrativo, mettendo al centro i cittadini.

lunedì 19 maggio alle ore 21 al Circolo Acli di San Zeno

mercoledì 21 maggio, sempre ore 21, al Circolo Il Cacciatore della Chiassa Superiore

lunedì 26 maggio ore 21 al Circolo Acli di Pratantico

Si parlerà di innovazione, sostenibilità e valorizzazione del territorio, raccogliendo idee e proposte per una governance più vicina ai bisogni reali delle frazioni. Durante gli incontri sarà distribuito un questionario sulla qualità di vita nelle frazioni, una serie di domande - con risposta anonima - per raccogliere informazioni utili a comprendere meglio le esigenze dei cittadini e migliorare i servizi offerti. Alle iniziative parteciperanno il coordinatore della Lista Civica delle Frazioni – Con Arezzo Alessandro Meucci, insieme ai consiglieri comunali di Scelgo Arezzo Valentina Sileno e Marco Donati.

Nel primo incontro in programma al Circolo Acli di San Zeno lunedì 19 maggio verrà affrontato il tema degli odori che da anni affligge le cittadine e i cittadini della zona. L’occasione per fare il punto delle tante promesse disattese dall’attuale amministrazione e dalle forze politiche che la sostengono, e per ascoltare i residenti che da tempo chiedono interventi per superare la criticità dei cattivi odori.

“Crediamo in una città che cresce tutta insieme – spiega Alessandro Meucci – e per farlo dobbiamo partire proprio da quei luoghi spesso dimenticati, ma fondamentali per il tessuto sociale del nostro comune. L’ascolto delle frazioni è il primo passo per costruire una nuova stagione di partecipazione e di vicinanza amministrativa”.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.