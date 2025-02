Arezzo, 17 febbraio 2025 – Fratelli d’Italia – Completati i congressi dei circoli in provincia di Arezzo. Simona Petrucci: “Da oggi ancora più forti”

“Con la conclusione, nel weekend appena trascorso, dei congressi dei circoli di Fratelli d’Italia nella provincia di Arezzo, possiamo dire con orgoglio che il nostro partito esce ancora più forte e coeso da questo importante momento di confronto e crescita". Lo dichiara la senatrice Simona Petrucci, commissario provinciale di Fratelli d’Italia per Arezzo, esprimendo la sua più viva soddisfazione per l'ampia partecipazione registrata tra iscritti e simpatizzanti.

Gli ultimi congressi celebrati sono stati quelli dei circoli "Gherardo Grandi" di Arezzo, "Giorgio Almirante" di Cortona, Alto Casentino, Montevarchi-Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna.

Ecco i coordinatori risultati eletti.

• Roberto Cucciniello nel circolo di Arezzo

• Nicola Biagianti nel circolo di Cortona

• David Marri nel circolo Alto Casentino

• Lorenzo Allegrucci nel circolo di Montevarchi-Terranuova Bracciolini-Loro Ciuffenna.

"È stata una straordinaria prova di vitalità e partecipazione, segno di un partito radicato e in costante crescita su tutto il territorio aretino. A dimostrazione di ciò – prosegue Simona Petrucci – sottolineo un momento di particolare rilievo che si è verificato a Cortona, dove il confronto democratico tra i due candidati alla guida del circolo si è concluso con un segnale di grande compattezza e unità: il neo eletto Matteo Biagianti ha infatti voluto come vice il suo concorrente, Filippo Billi. Un gesto che rappresenta la migliore risposta possibile a chi sperava di vederci indeboliti e che invece conferma ancora una volta come Fratelli d’Italia non guardi ai personalismi, ma agli obiettivi del bene comune e alla realizzazione di un progetto politico solido e coerente con gli impegni presi con gli italiani".

“Auguri di buon lavoro ai coordinatori eletti e ai nuovi membri dei vari coordinamenti. Un ringraziamento particolare va anche a tutto il gruppo dirigente di Fratelli d'Italia, ai presidenti e segretari di seggio e agli scrutatori, il cui impegno e dedizione hanno contribuito al successo di questa importante fase congressuale. Da oggi Fratelli d’Italia nella provincia di Arezzo è ancora più forte – conclude la senatrice – e siamo pronti a proseguire con entusiasmo il nostro percorso verso il grande obiettivo delle elezioni regionali, certi di poter contare su una comunità politica coesa, appassionata e determinata a costruire il futuro della Toscana".