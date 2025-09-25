Arezzo, 25 settembre 2025 – Fratelli d'Italia Arezzo: Giovanni Donzelli a Bibbiena e cena evento a Poppi Un nuovo appuntamento di grande rilievo per il Casentino con Fratelli d'Italia. Venerdì 26 settembre il deputato Giovanni Donzelli, responsabile nazionale del Dipartimento Organizzazione del partito, sarà protagonista di due momenti significativi sul territorio: - Dalle 18:00 alle 19:00 parteciperà al gazebo di Fratelli d'Italia (che sarà attivo dalle 17) presso il Centro Commerciale Casentino di Bibbiena, per incontrare cittadini, militanti e simpatizzanti; - Dalle 20:00 interverrà alla cena evento organizzato presso il ristorante La Torricella (via della Torricella 14) a Poppi. Accanto a Donzelli ci saranno i candidati della lista provinciale di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre: ​​Gabriele Veneri, Giovanna Carlettini, Francesco Lucacci, Laura Chieli, Lorenza Allegrucci, Stefania Franceschini, Alessandro Cerboni e Manuela Ferri. ''La presenza di Giovanni Donzelli in Casentino – dichiara la senatrice Simona Petrucci, commissario provinciale di Fratelli d'Italia – è l'ennesimo segnale forte di attenzione verso un territorio che per troppo tempo è stato dimenticato dalla Regione. Con Alessandro Tomasi presidente e con la squadra di Fratelli d'Italia, vogliamo costruire una Toscana che sappia finalmente valorizzare le aree interne, dare risposte concrete ai cittadini e ridare fiducia alle comunità locali''.