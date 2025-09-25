Regionali in Toscana, Conte a Firenze: “L’alleanza con il Pd ha basi chiare e obbiettivi condivisi”

Firenze, 25 settembre 2025 – L'alleanza tra Pd e M5s per le prossime regionali in Toscana ha "basi molto chiare perché sono tutti obiettivi e temi che sono stati messi nero su bianco, frutto di un laborioso percorso interno che ha coinvolto tutti i nostri iscritti a livello provinciale e regionale, dopodiché con molta chiarezza c'è stata anche una votazione con grande partecipazione democratica e effettiva.E quindi queste nostre richieste e obiettivi strategici sono stati condivisi con Giani". E' quanto ha affermato il leader del M5s Giuseppe Conte a margine dell'incontro nazionale di Studi delle Acli in corso a Firenze, dove ha anche incontrato brevemente il candidato del campo largo Eugenio Giani. "Riconosco al presidente Giani, che ovviamente viene da un'esperienza di segno politico diversa, di aver accettato anche di definire con noi un nuovo asse politico insieme ad altre forze" e "di mettersi in discussione per un nuovo progetto", conclude.

Il "nodo dell'aeroporto di Firenze? ovviamente c'è il problema poi di concepire anche le reazioni dell'aeroporto di Pisa, gli altri aeroporti che sono della regione, le varie infrastrutture, tanti specifici progetti, sono stati tutti al centro del dibattito interno – dice Conte – Poi c'è stata una sintesi programmatica dove i temi che state evocando sono stati messi nero su bianco e poi al centro del confronto con il presidente Giani".

Un confronto che "ha avuto esito positivo, quindi adesso abbiamo un testo, nero su bianco, dove c'è anche da parte della giunta uscente del presidente Giani la disponibilità a rivedere alcuni obiettivi che prima invece erano dati per scontati e che invece in questo nuovo asse politico verranno ridiscussi".

E sulla crisi in Medioriente: "Meloni smetta di fare la vittima, faccia la premier di un Paese come l'Italia, rappresenti degnamente l'Italia con totale embargo delle armi verso e da Israele con sanzioni appropriate e dure con il riconoscimento effettivo della Palestina".