Elezioni regionali, Tomasi “in corsa per la rimonta”. Dodici ore e nemmeno un panino, in auto sulle note di Frah Quintale

Firenze, 26 settembre 2025 – È il destino di chi parte sfavorito: andare sempre di corsa, senza fermarsi mai. Una stretta di mano dopo l’altra e con l’agenda talmente fitta di appuntamenti che non entra più neanche uno spillo. Nei giorni della campagna elettorale, Alessandro Tomasi è una trottola dentro un frullatore. Incontra persone, macina chilometri. E noi de La Nazione con lui per raccontare in presa diretta un giorno da candidato. Fra una tappa e l’altra non si concede nemmeno un panino. “Qui non si mangiano tartine né si tagliano nastri”, il refrain collaudato a tracciare un solco con l’avversario Giani. E in effetti lo stomaco resta vuoto praticamente per tutta la giornata nonostante la sveglia del candidato governatore del centrodestra sia all’alba.

Alle 7,15 è già con il suo staff a bordo di una Nissan Micra, direzione Firenze. “L’auto è a noleggio per la campagna elettorale. Ma visto quanti chilometri stiamo facendo forse conviene riscattarla. L’altro giorno l’ho pure tamponata, per fortuna non è successo nulla”. Su Radio 24 intanto scorrono le prime notizie di giornata. “Quanti giorni mancano al voto?”, chiede Tomasi. “Ormai non li conto neanche più”, risponde la sua portavoce. Ma è meglio che manchi tanto o poco? “Fa comodo tutto, il vero tema è quando la gente si accorge che si vota. Finora le famiglie sono state impegnate con il rientro a scuola, avevano altro a cui pensare”.

Anche in mezzo al traffico indemoniato di Firenze, il sindaco di Pistoia mantiene la calma. “Odia arrivare in ritardo”, fa notare un membro dello staff. Alle 8.30 il telefono è già bollente. Questioni di lavori, strade da riasfaltare nella sua Pistoia, nonostante la campagna elettorale. Quando interrompe la telefonata ammette: “Inizio a sentire un leggero languorino allo stomaco. Ieri sera ho mangiato pure poco, ero pieno d’adrenalina, così a mezzanotte prima di tornare a casa ho fatto il giro dei cantieri in città per controllare come sta andando”.

Alessandro Tomasi a Sesto Fiorentino durante il tour per la campagna elettorale (Foto Germogli)

Dopo un’ora e mezza di viaggio, l’arrivo in piazza Sant’Ambrogio per la prima tappa di giornata: l’intervista a Novaradio. Ma prima un blitz in edicola per comprare La Nazione e il Corriere. Sfoglia i giornali mentre cammina verso piazza dei Ciompi, legge e commenta: “Avs è contro l’aeroporto, ma come fanno poi a governare con il Pd? Niente via, bisogna vincere così li togliamo dall’imbarazzo”. Un qualsiasi candidato di FdI potrebbe apparire un pesce fuor d’acqua nella radio dell’Arci, invece lui si muove con disinvoltura, a suo agio. Poi mette le cuffie, inizia la diretta: “Chi è Tomasi? Sono babbo di due bimbi, per me la famiglia è al primo posto. Ma sono anche sindaco e questo è un valore aggiunto. Prima ero fornaio, fare la gavetta è importante”. Recuperare lo svantaggio non lo spaventa: “Sono sempre partito sfavorito, mi piace lottare per recuperare. L’impegno va moltiplicato, possiamo solo crescere”.

Il tragitto a piedi verso l’ospedale Santa Maria Nuova non passa inosservato. Un simpatizzante lo ferma in via dell’Oriuolo, un altro gli chiede un selfie: “Ce la facciamo a vincere?”. Risposta: “Sì, ma è importante convincere le persone a votare”. Prima di entrare in ospedale si concede appena una pasta e un caffè. Dietro al bancone del bar Enrico Gutili, ex gloria della Pistoiese: “Ti ho tifato tanto, eri forte”.

Poi la visita al Santa Maria Nuova: incontra la direzione e il primario del pronto soccorso, si ferma in ogni reparto. “La sanità toscana ha luci e ombre, ci sono eccellenze che vanno sostenute ma anche tanti sprechi da eliminare per trasformarli in servizi e ridurre le liste di attesa”. Poi di corsa in auto, direzione Villa Donatello a Sesto. Nel tragitto si completa la rassegna stampa e si cerca di sistemare l’agenda, un gioco d’incastri al limite dell’impossibile: “In programma pure un incontro alle 6 di mattina, al mercato dei fiori”.

Tomasi in visita a Villa Donatello a Sesto Fiorentino durante il tour della campagna elettorale (Foto Germogli)

A Villa Donatello nuova full immersion. La tappa successiva è Volterra: un’ora e mezzo di strada, serve un po’ di musica. La playlist prevede Battiato, Vasco Rossi e Frah Quintale. Le canzoni preferite? “Ambarabà Ciccì Coccò e Il re del mondo, due capolavori”. Tra una telefonata e l’altra anche la moglie Stella, infermiera: “Non so a che ore torno, ti aggiorno”, la rassicura Tomasi. Si parla di famiglia: “I miei genitori erano socialisti. Chi voteranno? Penso che barreranno solo il mio nome, ma di queste cose non parliamo...”. L’ora di pranzo è superata da un po’ ma Volterra è ancora lontana. Non c’è tempo per un boccone. “Assorbe l’energia dalle persone che incontra”, assicura chi lo segue passo dopo passo. Il pomeriggio a Volterra è dedicato alla visita dell’ospedale e della Rems perché “la sanità non può sparire dalle aree interne”.

Poi l’incontro con una trentina di simpatizzanti in un locale insieme a Elisa Meini, capolista a Pisa per la Lega. “Il Pd è già al massimo, noi abbiamo 20 giorni per la rimonta, ce la possiamo fare”, arringa i suoi. Poi dribbla l’aperitivo concedendosi solo qualche oliva e riparte ancora, direzione Volterra centro, per un incontro con Forza Italia. Quando esce è già buio, camicia sempre in ordine, ancora pimpante. “Stavolta guido io”, dice al suo collaboratore. Il viaggio verso a casa è l’occasione per rivedere l’agenda, concordare i prossimi comunicati stampa, commentare gli ultimi sondaggi. E poco importa se nel frattempo sbaglia strada due volte, nonostante il navigatore. Alle 22 il rientro a Pistoia. “Forse una pizza a casa ora me la concedo”. Ma la testa va già al giorno dopo: “Domattina ci ritroviamo al solito orario?”.