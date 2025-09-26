Arezzo, 26 settembre 2025 – Rinnovabili in Toscana, il futuro è adesso! Per Alleanza Verdi Sinistra più rinnovabili e bollette meno care.
Incontro pubblico a San Giovanni Valdarno su energie rinnovabili, innovazione e sostenibilità
Domani, sabato 27 settembre alle ore 11, presso il Circolo ACLI di San Giovanni Valdarno, si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, imprese e amministratori locali dedicato ai temi delle energie rinnovabili, dell’innovazione e della sostenibilità.
Un momento di confronto e approfondimento con esempi concreti e progetti già in campo, per discutere insieme le prospettive di una Toscana più verde, autonoma dal punto di vista energetico e capace di guardare al futuro con coraggio.
Interverranno:
Francesco Romizi, candidato capolista AVS Arezzo per le elezioni regionali della Toscana
Marco Grimaldi, Deputato AVS
Fabio Roggiolani, cofondatore di Ecofuturo
Un’occasione importante per parlare di transizione ecologica e del ruolo che la Toscana può giocare nello sviluppo di energie pulite, accessibili e sostenibili.
Appuntamento: sabato 27 settembre, ore 11 – Circolo ACLI, via Roma 1, San Giovanni Valdarno.