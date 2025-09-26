Rinnovabili in Toscana, il futuro è adesso: per Alleanza Verdi Sinistra più rinnovabili e bollette meno care Domani, sabato 27 settembre alle ore 11, presso il Circolo ACLI di San Giovanni Valdarno, si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, imprese e amministratori locali dedicato ai temi delle energie rinnovabili, dell’innovazione e della sostenibilità