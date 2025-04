Forza Italia Arezzo e l’associazione aretina di ispirazione liberale E-LAB uniscono le forze: presentata l’adesione al Manifesto dei valori del PPE all’Hotel Minerva di Arezzo

Arezzo, 16 aprile 2025 – Questa mattina, all’Hotel Minerva di Arezzo, si è tenuta una conferenza stampa organizzata da Forza Italia, che ha sancito un importante momento di convergenza politica: l’adesione dell’associazione di matrice liberale E-LAB, laboratorio di idee, al Manifesto di Forza Italia, in linea con i valori del Partito Popolare Europeo (PPE).

L’evento ha visto la presenza del Segretario Regionale di Forza Italia, Marco Stella, del Segretario Provinciale di Arezzo, Bernardo Mennini, e dei rappresentanti di E-LAB, la Vice Presidente Lucia Cherici ( già Coordinatrice Provinciale aretina di Azione), ed il Tesoriere Cesare Baldelli Bombelli

Alla conferenza stampa hanno partecipato inoltre il Coordinatore Comunale di Forza Italia Leonardo Benigni I Vice Coordinatori provinciali di FI Teodoro Manfreda e Meri Stella Cornacchini,L’Assessore allo Sport Federico Scapecchi, Il Responsabile Seniores,Gianfranco Sangaletti.

La conferenza ha offerto l’occasione per illustrare i principi e gli obiettivi condivisi tra Forza Italia ed E-LAB.

Questa importante tappa rientra tra le attività che sta svolgendo Forza Italia di Arezzo che si propone come punto di riferimento per cittadini, associazioni e forze politiche del territorio aretino.

E-Lab l’associazione, nata per promuovere dialogo e proposte concrete per il benessere sociale, culturale ed economico di Arezzo, ha formalmente sottoscritto il Manifesto di adesione ai valori del PPE, rispondendo all’appello del Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, per un’alleanza delle forze civiche moderate basata su europeismo e principi liberali.

Bernardo Mennini, Segretario Provinciale di Forza Italia, ha dichiarato: “Forza Italia guarda alle prossime regionali ed alle prossime amministrative con l’ obiettivo di costruire un perimetro più ampio rispetto a quello tradizionale, puntando, come ha indicato il nostro Segretario Antonio Tajani, all’area che si colloca tra noi e il PD. L’obiettivo è allargare il consenso del centrodestra, ricordando che Forza Italia ne è stata la forza fondatrice.

L’adesione di E-LAB rappresenta un passo concreto verso un progetto inclusivo e vincente per il territorio.

Lucia Cherici, Vicepresidente di E-LAB, ha sottolineato: “I nostri principi si fondano sul rispetto reciproco, sulla libertà di espressione e sulla convinzione che sviluppo sociale, culturale ed economico siano strettamente interconnessi per il benessere di Arezzo. Crediamo che solo attraverso un dialogo aperto, inclusivo e costruttivo si possano trovare soluzioni condivise ed efficaci per affrontare le sfide della nostra comunità. Con questa adesione, ribadiamo il nostro impegno per un confronto che generi proposte concrete e innovative.

Condividiamo il manifesto che ha redatto Forza Italia e lo sottoscriviamo convintamente persuasi di poter far convergere quella area elettorale di consensi che nel recente passato è rimasta delusa da atteggiamenti poco comprensibili ed incoerenti del cosiddetto “terzo polo”.

Marco Stella, Segretario Regionale di Forza Italia, ha commentato: “Forza Italia cresce grazie all’apporto di chi si riconosce nel nostro patrimonio di idee e proposte. Un plauso a Bernardo Mennini ed al partito di Arezzo per l’ottimo lavoro svolto, che ha permesso a nuove energie come E-LAB di unirsi a noi, rafforzando il nostro progetto per far crescere Forza Italia e far vincere il centrodestra. Il Manifesto che oggi E-LAB ha sottoscritto rappresenta un impegno chiaro: promuovere i valori del PPE, come l’europeismo, la responsabilità e la modernità, per un centro moderato che sia alternativo alla sinistra ed alleato con la destra democratica.”

Il Manifesto di Forza Italia PPE sottoscritto da E-LAB impegna entrambe le realtà a lavorare insieme per il miglior risultato elettorale possibile della lista di Forza Italia, unica rappresentante del PPE in Italia.

Si prevedono tavoli comuni per coordinare le campagne elettorali, nel rispetto delle identità e dell’autonomia di ciascun soggetto, con l’obiettivo di consolidare un centro moderato capace di garantire equilibrio e crescita, sia a livello locale che regionale.

L’adesione di E-LAB segna un passo significativo verso la costruzione,da parte di Forza Italia, di una rete di forze civiche e politiche che, comprendendo anche Arezzo, intende contribuire ad un progetto di lungo termine per il nostro territorio e per la Toscana, in linea con i valori del PPE.