Elezioni comunali 2023, Fossi: “È tempo di cambiare il Pd”

Firenze, 29 maggio 2023 – Elezioni comunali 2023 da dimenticare per il Pd. I dem sono usciti sconfitti quasi ovunque. In Toscana hanno perso a Pisa, Siena, Massa e pure nella partita con la sinistra radicale a Campi Bisenzio.

Per il segretario regionale dem Emiliano Fossi, “è tempo di cambiare il Pd. Ce lo hanno chiesto al congresso ed è il dato che viene fuori dalle urne, una stagione oggi si chiude e se ne apre una nuova”

"Non siamo riusciti nemmeno a invertire le sconfitte degli ultimi anni nei capoluoghi – ha osservato il segretario regionale in una nota – che restano alla destra. Ringrazio le candidate e i candidati del lavoro e dell’impegno, il Pd è cresciuto quasi ovunque, ma non abbastanza e soprattutto le divisioni del centrosinistra non ci hanno aiutato”.