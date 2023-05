Cappotto centrodestra ai ballottaggi nei capoluoghi in Toscana, non c’è effetto Schlein

Firenze, 29 maggio 2023 – I tre capoluoghi toscani ai ballottaggi confermano tutti il sindaco di centrodestra. In due casi, siederanno sulla poltrona di primo cittadino per altri cinque anni sia Michele Conti (Pisa) che Francesco Persiani (Massa, sindaco uscente pur sfiduciato alcune settimane prima del voto).

A Siena vince il centrodestra ma con Nicoletta Fabio, non essendosi ricandidato il sindaco uscente De Mossi. Una vittoria che fa esultare dunque gli esponenti di centrodestra anche a livello nazionale.

In un panorama generale in cui la coalizione si afferma in tutti i capoluoghi a parte Vicenza, strappando la vittoria, storica, anche ad Ancona. In Toscana dunque l’effetto Schlein non si sente in questo turno di ballottaggi. Il centrosinistra vince soltanto a Pescia con Riccardo Franchi. Restano basse ovunque le affluenze.

Per quanto riguarda Pisa, Michele Conti era andato al ballottaggio letteralmente per una manciata di schede. Era stato thrilling il finale dello spoglio, tra conteggi all’ultimo voto e contestazioni. Ma alla fine lo stesso Conti era andato alla sfida finale contro il centrosinistra di Paolo Martinelli sapendo di potercela comunque fare. Così è stato e la vittoria è arrivata con circa il 52% delle preferenze rispetto al 48% dello sfidante.

Piuttosto netta la vittoria a Massa dove, in uno scenario particolarmente frammentato, Francesco Persiani, sindaco uscente che era stato sfiduciato a poche settimane dall’elezione riesce comunque ad affermarsi. Persiani era sostenuto da Lega e Forza Italia ma non da Fratelli d’Italia, che aveva il candidato Marco Guidi, arrivato terzo al ballottaggio. Persiani vince con il 54,36% delle preferenze contro il 45,64% di Romolo Enzo Ricci, candidato di centrosinistra sostenuto dal Pd.

Prima donna sindaco a Siena nella storia repubblicana. Nicoletta Fabio, sostenuta da tutto il centrodestra, vince il ballottaggio contro Anna Ferretti, sostenuta dal Pd e dal centrosinistra. Fabio ottiene in questo secondo turno il 52,16% delle preferenze mentre Ferretti ottiene il 47,84%.