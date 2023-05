Ballottaggi 2023, l’affluenza definitiva in Toscana e Umbria

Firenze, 29 maggio 2023 – Ballottaggi 2023, ecco i dati definitivi sull’affluenza in Toscana e Umbria. Nel primo giorno del voto, domenica 28 maggio, affluenza in calo in tutti i Comuni chiamati al voto.

Affluenza definitiva

Tra parentesi è segnata l’affluenza definitiva del primo turno

TOSCANA: 51,31% (57,85%)

Comune di Pisa: 56,34% (56,43%)

Comune di Siena: 56,95% (63,82%)

Comune di Massa: 51,14% (60,29%)

Comune di Campi Bisenzio, provincia di Firenze: 36,63% (51,97%)

Comune di Pietrasanta, provincia di Lucca: 51,21% (57,13%)

Comune di Pescia, provincia di Pistoia: 43,96% (52,33%)

UMBRIA: 45,73% (58,49%)

Comune di Terni: 43,32% (56,87%)

Comune di Umbertide, provincia di Perugia: 62,59% (69,80%)