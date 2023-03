Forza Italia in missione: “Evitare rotture tra Fratelli d’Italia e Lega”

Il coordinatore regionale di Forza Italia Massimo Mallegni

Firenze, 14 marzo 2023 – Forza Italia, dall'alto della sua tradizione e convinta della necessità irrinunciabile di tenere unita, molto unita la coalizione di centrodestra, si candida ad essere il trait d'union lungimirante tra Fratelli d'Italia e Lega che da qualche settimana fanno le scintille (specialmente a Massa dopo il siluramento in consiglio comunale del sindaco Francesco Persiani). La missione diplomatica interna è emersa nel terzo Coordinamento Regionale della Toscana di Forza Italia (oltre 80 esponenti in videoconferenza da tutta la Toscana) alla presenza del coordinatore regionale Massimo Mallegni, delle deputate Erica Mazzetti e Chiara Tenerini e del senatore Maurizio Gasparri, coordinatore nazionale degli Enti locali.



All'ordine del giorno le elezioni amministrative 2023 (21 Comuni al voto in Toscana) con riflettori accesi su Massa, Siena, Pietrasanta, Campi Bisenzio e Pescia.



Dall'assemblea è uscita con forza la volontà di tenere unita la coalizione: "Riteniamo irresponsabile andare divisi e regalare alla sinistra le città - è stato sottolineato dal Coordinamento regionale - Una follia che cercheremo fino all’ultimo di evitare". Anche a Massa "speriamo che dopo un triste inciampo si possa ricomporre anche se in quel caso la questione ha preso connotati più personali che politici". Su Siena c’è intesa piena sulla candidatura della prof Nicoletta Fabio ("Saremo al suo fianco per permetterle di amministrare Siena per i prossimi 5 anni").

Pietrasanta è un altro nodo importante, molto caro al coordinatore toscano Mallegni, ex sindaco della 'Piccola Atene'. L’auspicio di Forza Italia Toscana è quello di convincere tutti gli alleati a convergere sul sindaco uscente Alberto Giovannetti (sostenuto al momento da Forza Italia-'Pietrasanta prima di tutto-Lista Mallegni ', Lega e 'Ancora Pietrasanta') facendo ritirare dalla corsa Massimiliano Simoni (candidato di Fratelli d'Italia) ma esiste anche un’apertura su di un ipotesi della ricerca di un terzo candidato che possa mettere d’accordo tutti e tre i partiti del centrodestra.

A Campi Bisenzio Forza Italia confida che Paolo Gandola sia sostenuto anche dal partito di Giorgia Meloni. A Pescia trattativa in corso ma il centrodestra è sostanzialmente unito.

"C’è oggettivamente una preoccupazione sulla tenuta della coalizione in alcune realtà" sottolineano gli azzurri. Come ribadito dal capogruppo di Regione Marco Stella "serve lungimiranza da parte di tutti perché oltre all’importanza delle attuali amministrative dobbiamo essere responsabili rispetto alle scadenze del prossimo anno in cui andrà al voto la città capoluogo della Toscana, Firenze e tra due anni la Regione". Oggi, aggiunge Stella "il Pd è distrutto e senza consenso non possiamo regalare loro spazi che oggi non avrebbero". Dello stesso avviso il coordinatore regionale Massimo Mallegni: "La coalizione viene prima di tutti gli interessi personali e del singolo partito” e ha aggiunto, “anche nella mia Pietrasanta siamo disponibili a fare sacrifici se l’obiettivo è quello dell’unità e quindi della vittoria al primo turno”.



Altro argomento è stata la salute del movimento politico. Forza Italia ha già lanciato il tesseramento 2023: "L’iscrizione per noi non vuole essere un segno di correnti e potere ma l’adesione ai nostri valori. Siamo sicuri che anche per il 2023 sarà un successo" ha ribadito il capo dell’organizzazione Federico Dabizi. Forza Italia deve rialzare la testa: alle elezioni regionali del 2020 ha toccato il massimo ribasso con 69.409 voti pari al 4,28 %; meglio alle Politiche del 2022 104.703 voto per la Camera pari al 5,6%.