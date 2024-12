Arezzo, 12 dicembre 2024 – «È ora di dare seguito all’atto d’indirizzo proposto dal Pd del 2022 e dotare le frazioni della cartellonistica di orientamento per i mezzi di soccorso: Ghinelli facciamolo subito e preveniamo possibili grandi problemi». Questa la dichiarazione dei Consiglieri Comunali Pd Giovanni Donati e Alessandro Caneschi.

«Nel mese di luglio di quest’anno l’Amministrazione Ghinelli ha presentato il progetto di geolocalizzazione a servizio dell’emergenza-urgenza dichiarando che anche le frazioni sarebbero state a rischio zero e che il margine di errore per individuare un’abitazione sarebbe stato di un metro.

Evidentemente, il Sindaco Ghinelli e gli assessori, qualche problema con i metri e con le frazioni ce lo hanno e lo dimostra la giusta protesta dei cittadini della zona di Santa Firmina, San Marco-Villalba che, nel momento del bisogno, hanno avuto difficoltà a farsi raggiungere dai mezzi di soccorso presso le proprie abitazioni.

I cittadini chiedono che venga introdotta la stessa soluzione adottata in località Bagnoro e promossa dalla Pro Loco già da 6 anni.

Nella seduta del Consiglio Comunale del 28 luglio 2022, fu votato ed approvato, anche con i voti di consiglieri del centro-destra, un atto d’indirizzo proposto dal gruppo PD con il quale si chiedeva che, nelle frazioni, venisse utilizzato lo stesso sistema di cartellonistica istallata in località Bagnoro: ovvero quello di posizionare ad ogni intersezione stradale della frazione un cartello numerico che possa esser rapidamente riconosciuto e che possa indirizzare facilmente i mezzi di soccorso, ma anche i semplici corrieri, verso l’abitazione desiderata.

Questo strumento non aveva e non ha la presunzione di sostituire il progetto di geolocalizzazione del Comune ma di integrarlo per ridurre al minimo i problemi.

Tra l’altro il sistema messo in campo in località Bagnoro, al contrario di quanto hanno dichiarato il Vice Sindaco Tanti e gli Assessori Manneschi e Casi, funziona, è in uso dai sanitari del 118 e in passato ha già contribuito a salvare almeno la vita di una persona.

Ci domandiamo perché la Giunta Comunale nonostante l’indirizzo del Consiglio Comunale non ha attuato il progetto?

Non esistono solo le opere strategiche come via Filzi e Via Fiorentina, tra l’altro anch’essi fermi al palo: i cittadini che vivono nelle frazioni hanno diritto di poter vivere in tranquillità e nel momento del bisogno di poter esser trovati rapidamente.

Questo atteggiamento di Ghinelli & c. dimostra la scarsa capacità di governo e la poca conoscenza del territorio da parte di chi ci amministra, o meglio di chi dovrebbe amministrarci.

Il vero problema è che il Sindaco Ghinelli e la sua Giunta, in questi 9 anni, non hanno migliorato le condizioni di vita degli aretini né di quelli che vivono in città né di quelli che abitano nelle frazioni, oltre ad aver dimostrato più volte una “miopia” su atti come questi solo perché proposti dal PD.

Purtroppo, le elezioni ci saranno a primavera 2026 e gli aretini dovranno sopportare ancora un Sindaco inesistente, Assessori che non portano nessuna delibera in Consiglio da anni ed un Vice Sindaco che cerca di portare in porto una nave alla deriva». Questa la dichiarazione dei Consiglieri Comunali Pd Giovanni Donati e Alessandro Caneschi