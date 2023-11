Social e presidenti di Regioni, Giani vola su Tik Tok: fa il pieno di follower

Firenze, 18 novembre 2023 – Una crescita esponenziale dei follower su Tik Tok e un buon numero di interazioni con gli utenti di Facebook. Questa la fotografia delle pagine social del presidente della Regione Eugenio Giani. Il report viene svolto dalla società Arcadia e mette in luce diversi aspetti interessanti di come i presidenti interagiscono con il cittadino.

Il quadro appare eterogeneo e mutevole. “È questo, in sintesi – dice Arcadia – il quadro che emerge in modo preponderante dalla ricerca annuale sul presidio delle discussioni digitali da parte dei Presidenti delle Giunte regionali e, contemporaneamente, dal censimento delle performance dei loro account e pagine social. Eterogeneo perché gli indicatori utilizzati per misurare la capacità dei politici locali di mantenere viva l’attenzione dei follower, ci presenta delle classifiche dove a generare più coinvolgimento sono ripetutamente i presidenti eletti nelle ultime tornate elettorali, dal 2021 al 2023, con qualche innesto da un anno all’altro, quali Eugenio Giani (Toscana) e Giovanni Toti (Liguria) e delle conferme, con i soliti Luca Zaia (Veneto), Stefano Bonaccini (Emilia Romagna) e Vincenzo De Luca (Campania)”.

Arcadia spiega che il suo lavoro serve “per reperire i dati in maniera completa e osservarli con sguardo scevro dal pregiudizio per farne derivare un’analisi oggettivamente utile a chi legge”.

Riguardo a Facebook, “Sono particolarmente degne di nota, sempre nella comparazione con l’anno scorso, anche le performance in termini di crescita percentuale di nuovi follower, di Roberto Occhiuto, presidente della Calabria e del toscano Eugenio Giani, in verità quest’ultimo può fregiarsi insieme a Luca Zaia che è al primo posto e a Giovanni Toti, terzo in questa classifica, del titolo di super-postatori: i tre presidenti hanno una media giornaliera che oscilla da 5 a 9 post pubblicati”.