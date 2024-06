Arezzo, 7 giugno 2024 – Chiusura campagna elettorale per Lista di Comunità.

«Lista di Comunità è un gruppo plurale, dove le diverse sensibilità sono state valorizzate come risorse, per il confronto, lo scambio di idee e la crescita personale. Ci siamo messi in gioco, pancia a terra, per costruire un programma ambizioso e concreto per il futuro di Bibbiena. La nostra visione è chiara: vogliamo costruire una bella comunità, inclusiva e sostenibile, dove ogni cittadino possa sentirsi valorizzato e parte integrante del cambiamento. Crediamo fermamente che solo attraverso un dialogo aperto e costruttivo si possano raggiungere obiettivi concreti e duraturi, per questo ci siamo impegnati ad ascoltare incessantemente cittadini, associazioni, imprese, categorie.

La qualità della vita e il futuro sono al centro delle nostre politiche, con un progetto integrato e condiviso per migliorare il nostro Comune e la nostra vallata, i servizi, la viabilità e il decoro urbano, rendendo Bibbiena e il Casentino un luogo in cui sia piacevole vivere e lavorare.

Intendiamo valorizzare i centri storici con interventi concreti per rivitalizzare le aree degradate e abbandonate, creando spazi di aggregazione e socialità. Sosterremo le famiglie e i giovani, proponendo misure per migliorare le opportunità educative e lavorative, garantendo , qui, un futuro per le nuove generazioni.

Investimenti e cura. Investiremo nel futuro, in energie rinnovabili, turismo sostenibile e innovazione tecnologica perché solo pensando alle nuove generazioni crediamo di poter contribuire a ridare futuro ad un territorio che si sta pian piano svuotando. Investiremo in cultura e arte perché è solo con l'educazione alla bellezza che si può valorizzare ciò che la nostra terra ci offre. Investiremo nella cura, I Care, migliorando l'assistenza agli anziani e ai disabili, promuovendo l'inclusione e il rispetto per tutte le fasce della popolazione.

In questi ultimi mesi, abbiamo ascoltato le vostre preoccupazioni, i vostri suggerimenti e le vostre speranze per un futuro migliore. Ora, è il momento di agire insieme. Vi invitiamo a votare per il nostro programma, per dare una voce forte e chiara al cambiamento che desideriamo.