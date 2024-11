Arezzo, 16 novembre 2024 – Casucci, Lega: " L'autonomia non è assolutamente tramontata: qualche correttivo ne darà ulteriore slancio." "Vogliamo rassicurare gli esponenti del Pd, con in testa il Capogruppo in Consiglio regionale Ceccarelli, che l'autonomia è viva e con qualche modifica parlamentare, potrà essere messa definitivamente in pista, dando sensibili benefici ai cittadini-afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega." Purtroppo chi amministra la Regione, per pura ideologia politica e per ordini di scuderia(leggi la Segretaria Schlein) ha voluto intraprendere una battaglia contro questo epocale progetto fortemente voluto dalla Lega col suo Ministro Calderoli-prosegue il Consigliere." "Che ci possano essere dei cambiamenti da apportare, lo ribadisco con forza, non vuol dire che sia stata bocciata-precisa l'esponente leghista." "Quello che dispiace, ma non ci sorprendiamo vedendo come governano la Toscana, è che si sia voluto anteporre un diktat romano agli interessi dei toscani: questo, per noi, che amiamo veramente i nostri territori è davvero insopportabile-conclude il rappresentante della Lega."