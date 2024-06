Bibbiena, Vagnoli traccia le linee di azione

Arezzo, 13 giugno 2024 – Filippo Vagnoli con il gruppo Obiettivo Comune ha vinto le lezioni amministrative con il 70% delle preferenze (4204 voti totali).

Vagnoli commenta: “Un risultato storico per Bibbiena soprattutto per la percentuale di preferenze ottenute. Questo ha un significato importante per il gruppo che rappresento. Abbiamo lavorato tanto nel quinquennio, lo abbiamo fatto con determinazione ma anche coinvolgendo tanto la popolazione. I nostri incontri nelle frazioni e nei paesi, ha sempre caratterizzato il nostro modo governare ovvero con il coinvolgimento attivo. Le cose fatte sono state tante dalle scuole, ai parchi e aree verdi, agli aiuti alle piccole attività commerciali e artigiane fino alla cultura e al turismo. I cittadini hanno premiato uno sforzo importante anche di intercettazione delle ricorse ovvero una modalità proattiva e attenta di amministrare”.

Sulla campagna elettorale Vagnoli si esprime così: “Si parla con i fatti, con l’impegno, con la dedizione, con la presenza e con la passione. Per questo non abbiamo bisogno di screditare nessuno. Le cose che abbiamo realizzato in cinque anni e i progetti che abbiamo per il futuro rappresentano il nostro pensiero. Per il futuro andremo avanti con la nostra azione amministrativa, con lo spirito che ci ha guidato finora, ma con una spinta in più che è quella della fiducia rinnovata e la fiducia delle persone è una cosa preziosissima che non verrà disattesa. Per me, per noi è un onore portare Bibbiena nel futuro”.

Per quanto riguarda i progetti il Sindaco commenta: “Andremo avanti con i progetti in corso come la palestra e il nuovo asilo nido, quindi con i più piccoli; andremo avanti con i bandi di aiuto alle attività commerciali e artigiane e ci concentreremo anche sugli anziani con progetti di valore. La cultura e il turismo avranno sempre molto spazio perché vogliamo far crescere ancora le presenze sul nostro territorio dopo il grande e storico risultato ottenuto lo scorso anno”.

Per la composizione della giunta Vagnoli conclude: “Terremo conto del lavoro svolto quello che è stato premiato dai cittadini. Questo sarà fondamentale. Poi ovviamente ci concentreremo sulle esperienze e competenze che potranno essere messe a disposizione della comunità. Come sempre l’impegno della giunta sarà massimo, nella presenza, nel lavoro e nell’essere a disposizione di tutti i cittadini. Anche questa è una caratteristica fondamentale e fondante, direi, della nostra azione amministrativa ovvero la presenza attiva”.