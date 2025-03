“Azione Arezzo fa la sua parte per manifestare contro L’aggressione verbale di Donald Trump e del suo vice Vance contro Volodymyr Zelensky” «Non è possibile restare in silenzio e Azione invita tutti gli aretini a trovarsi in piazza Risorgimento alle ore 17:00 per manifestare contro tutti coloro che vogliono calpestare la libertà dei popoli»