Arezzo, 13 febbraio 2025 – «Arezzo merita di più! Un progetto comunitario collettivo». Arezzo Democratica scende in campo con Giorgi Giuseppe Vice Presidente Assemblea Provinciale Pd.

«Arezzo è la città a cui voglio bene, ad Arezzo e alla sua comunità servo il mio impegno sociale e politico, Arezzo è la città di Giorgio Vasari, di Francesco Petrarca, di Pietro Aretino. Per Arezzo Città dei Grandi lavoro e lavorerò sui piani intellettuale e civile.

Tra poco, politicamente parlando, andremo alle elezioni amministrative regionali e comunali! Quale Arezzo per la Toscana? Quale Arezzo futura?

Rilevo un vulnus: non si immagina, non si pensa il progetto (per me) comunitario, la sintesi collettiva, non si ascolta la città. Tutto si accartoccia attorno a cognomi, tutto si estingue attorno a cognomi e nomi, senza idee, senza lo straccio di una prospettiva di sviluppo per la mia città, senza programma condiviso di candidature da far contare in Consiglio Regionale.

AREZZO merita di più !

Leggo di sondaggi, di cognomi messi in fila, tutti rispettabili, leggo il numero degli intervistati: 410!

Ogni cittadino, per me istruito al personalismo comunitario, è un mondo: lavoro da decenni per e nella società civile aretina. Ogni persona conta ma spero che alle elezioni andranno più di 410 elettori. C’è un provincialismo che sottrae Arezzo alla sua candidatura a Capitale della Toscana Orientale per l’Europa. Il provincialismo è vuoto contrabbando politico per una comunità che merita di più!

Il civismo è cosa seria, non invenzione di riciclaggio, il civismo è impegno dal basso, nel territorio, da prima e non da dopo, è associazionismo, è frutto di lavoro sociale. Arezzo individualista, Arezzo degli ottimati va squadernata da Arezzo comunitaria, quella che si occupa delle differenze sociali, delle solitudini, delle imprese abbandonate, delle “centomila “ buche, della sicurezza preventiva, della terza e quarta età lasciate sole, dei buchi neri (Lebole, Zancan, Parco Mancini, Pionta, Via Filzi). Chiedo e parteciperò a un progetto comunitario, collettivo che ascolta Arezzo, ne sintetizza le attese e formula speranza.

Arezzo merita un confronto di idee, progetti, proposte tra liste di comunità, Arezzo merita rappresentanze di leadership in regione Toscana.

Per la mia parte, per AREZZODEMOCRATICA, è risicato il tempo per una proposta progressiva che unisca tutti i democratici aretini attorno a 6 priorità come Salute e territorio, Sicurezza, Decoro e Manutenzione, Città d’Arte la Città dei Grandi, Imprese e manifatture di qualità, Arezzo Città della Pace.

Prima la proposta, poi l’alleanza AREZZODEMOCRATICA e poi il nome e il cognome delle candidature.

Al di là e con i 410 intervistati sentiamo Arezzo, ascoltiamo Arezzo, le sue attese, le sue speranze.

Un progetto collettivo, comunitario, perché in Comune e in Toscana, con la sua provincia, vinca AREZZO.

Giorgi Giuseppe Vice Presidente Assemblea Provinciale PD.