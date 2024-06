Arezzo, 11 giugno 2024 – “Arezzo è stanca di Ghinelli: alle europee ha ottenuto solo il 3% del voto amministrativo 2020”, la nota del Gruppo Consiliare Partito Democratico Arezzo.

«Poteva essere la tempesta perfetta. Affermazione della destra in Europa, consolidamento di Giorgia Meloni, miracolo di Forza Italia orfana di Berlusconi. Il sindaco Ghinelli era salito sulla nave di Forza Italia diretta a Strasburgo. Il naufragio personale è stato drammatico nonostante le migliori condizioni possibili per una navigazione simbolica ma tranquilla. 701 preferenze. Facciamo un raffronto improbabile: 18.651 voti al ballottaggio 2015 e 23.620 in quello del 2020. Il paragone è impossibile, la percentuale no. Il sindaco Ghinelli ha preso alle europee 2024 poco più del 3% di quanto aveva ottenuto alle amministrative 2020. Prendere meno era certo, prendere molto meno probabile. Prendere quasi niente no. Ghinelli ha forse deluso Tajani ma ha certamente quantificato il suo gradimento da parte degli aretini. Ogni analisi di questo flop è possibile ma nulla potrà togliere la certezza che Arezzo è stanca di Ghinelli. Con lui ci sono stati solo 701 aretini disposti a votarlo per le europee.