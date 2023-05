Ballottaggi amministrative: alle 12 affluenza in calo, ma non a Pisa

Firenze, 28 maggio 2023 – È il primo giorno dei ballottaggi delle elezioni amministrative 2023 in Toscana, Umbria e in altre regioni d’Italia. Molti i Comuni che tornano al voto, in quanto al primo turno non è stata raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validi per l’elezione del sindaco.

Lo spoglio comincerà alle 15 di lunedì 29 maggio, quando i seggi chiuderanno e comincerà la conta delle schede. Ma intanto, un primo dato importante riguarda l’affluenza. Ecco dunque i dati delle ore 12 su chi è andato al voto: affluenza in calo, con l’eccezione di Pisa. Nei Comuni toscani alle 12 ha votato il 12,66% degli aventi diritto contro il 14,10% del 14 maggio scorso.

Affluenza alle 12 (tra parentesi quella del primo turno)

Toscana:

Comune di Cambi Bisenzio, provincia di Firenze: 8,68% (12%)

Comune di Pietrasanta, provincia di Lucca: 13,02% (13,93%)

Comune di Massa, provincia di Massa-Carrara: 11,51% (13,37%)

Comune di Pisa: 15,05% (14,44%)

Comune di Pescia, provincia di Pistoia: 11,32% (14,36%)

Comune di Siena: 13,52% (16,02%)

Umbria:

Comune di Umbertide, provincia di Perugia: 14,67% (16,98%) Comune di Terni: 9,23% (11,91%)