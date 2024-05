Arezzo, 29 maggio 2024 – ADESSO Riformisti per Sansepolcro: “Successo per l’incontro con commerciati e cittadini del centro storico. Dispiaciuti per l’assenza di rappresentanti dell’Amministrazione, seppur invitati, ma noi rimaniamo disponibili fin da subito a condividere un progetto di rilancio.”

Il gruppo civico "Adesso Riformisti per Sansepolcro" desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti i commercianti, le associazioni e i cittadini che hanno partecipato all’incontro pubblico organizzato ieri sera, "Un Progetto per il Centro Storico di Sansepolcro", tenutosi presso la Sala del Consiglio Comunale a Palazzo delle Laudi.

“Siamo grati per l’ampia partecipazione e per le numerose risposte interessanti emerse dal questionario condotto tra i commercianti del Borgo e per i tanti interventi durante la serata. Queste risposte rappresentano la voce della nostra comunità e sono fondamentali per lo sviluppo di strategie mirate al rilancio del nostro amato centro storico.” – dichiara Michele Gentili capogruppo in consiglio comunale di Adesso Riformisti

La serata è iniziata con i saluti del capogruppo Michele Gentili, seguiti dalla presentazione dei risultati del questionario condotto tra i commercianti del Borgo da parte del componente della lista civica Roberto Pancrazi, professore di economia all'Università di Warwick. La risposta massiccia e l'interesse mostrato dai commercianti sono stati incoraggianti e ci hanno fornito una solida base di dati e spunti per le nostre riflessioni.

La successiva tavola rotonda, condotta da Nicola Cestelli, titolare dell'azienda "Paesi d'Italia" ha visto la partecipazione del travel blogger WikiPedro. Questo momento di dialogo ha permesso di raccogliere prospettive diverse e idee innovative, arricchendo ulteriormente la discussione. I numerosi interventi dei partecipanti hanno fornito indicazioni preziose e suggerimenti concreti per migliorare il nostro centro storico.

A conclusione dell'incontro, sono stati riassunti i principali temi emersi e proposto delle azioni concrete da portare all'attenzione del Consiglio Comunale. Il contributo dei cittadini è stato fondamentale per delineare una visione condivisa e per progettare il futuro del centro storico di Sansepolcro.

“Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo e le loro energie per partecipare a questa iniziativa. La partecipazione attiva dimostra l'amore e l'interesse per il nostro Borgo e ci incoraggia a proseguire con determinazione nel nostro impegno civico. Siamo dispiaciuti per l'assenza dei rappresentanti dell'amministrazione, la cui presenza avrebbe ulteriormente arricchito il nostro incontro e favorito un dialogo ancora più costruttivo per il futuro del nostro centro storico. Ricordiamo che solo insieme possiamo fare la differenza e costruire un futuro migliore per Sansepolcro e su questo noi ci siamo!” – chiude Gentili.