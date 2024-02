‘Stagioni’, a Ponte Buggianese la presentazione del nuovo libro di Anna Maria Dall'Olio

Ponte Buggianese (Pistoia), 11 febbraio 2024 – S’intitola "Stagioni" il nuovo libro della scrittrice pistoiese Anna Maria Dall'Olio, edito dalla Di Carlo edizioni. Verrà presentato l’11 febbraio alle ore 16.30 presso i locali dell'associazione "La Fenice", a Ponte Buggianese, nella provincia di Pistoia. Le letture saranno affidate al professore Mauro Raddi, con la presentazione del presidente dell'Associazione "La Fenice", Rossana Piccioli. Il volume è composto da 14 racconti che non solo si svolgono in periodi di tempo diversi, ma appartengono a generi differenti (in ordine sparso: fan fiction, giallo, noir, epico, cronaca nera, horror, drammatico, erotico, fantascienza). Tutti i generi, infatti, si intrecciano nella mente dell’autore, che ha il dovere di intrattenere, se non di scuotere, il lettore. "Il tema della raccolta -spiega Anna Maria Dall'Olio- è l’evidenza che non esistono confini definiti tra realtà e fantasia, perché a volte fatti veramente accaduti sembrano incredibili. Per questo motivo, è possibile che uno scrittore come H.G. Wells si accompagni a Sherlock Holmes ed è possibile che Moll Flanders e Amleto tornino a vivere avventure verosimili nel futuro".

Maurizio Costanzo