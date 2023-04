Virtus Montale e Spedalino vogliono continuare a sperare

Con il Monsummano ormai promosso e Tempio Chiazzano e Candeglia già salve, l’attenzione va tutta alla lotta per non retrocedere. Questo il quadro della penultima giornata del girone B di Prima Categoria 202223, che prenderà il via domani alle 15.30. L’Intercomunale "deciderà" pure il futuro del Pescia: gli uomini di Michelotti devono assolutamente far punti, per non perdere terreno in zona playout. Ancor più complicata, sulla carta, la situazione della Virtus Montale, chiamata assolutamente a violare il campo di un Chiazzano che non ha più nulla da chiedere. In caso contrario, il meccanismo della "forbice" rischia di attivarsi e di causare la retrocessione diretta. Soprattutto sei il Giovani Via Nova dovesse battere il Selvatelle in trasferta. Discorso simile anche per lo Spedalino Le Querci, costretto per continuare a sperare di restare in categoria a fare risultato nella tana di un Marginone ancora in corso per i playoff. Sfida esterna impegnativa anche per il Candeglia di Borrelli, con la Sanromanese Valdarno.

G.F.