Serie B Nazionale. Gema, c’è da scacciare la crisi. Contro Crema è già un crocevia

Alla luce di un inizio di 2024 alquanto complicato quello di oggi alle 18 contro la Logiman Crema diventa un crocevia fondamentale in ottica classifica per la Gema Montecatini, che al PalaTerme ha la possibilità di vendicare il ko per 64-68 patito all’andata sul parquet di Orzinuovi. Difendere il quarto posto dall’assalto non solo dei cremaschi ma anche di Brianza, Piombino e Sant’Antimo, diventa il primo e più concreto obiettivo in una graduatoria che si è fatta improvvisamente corta, in zona playoff ma non solo.

Un’altra sconfitta vorrebbe dire addio alle prime quattro posizioni dopo quasi due mesi, visto che la Logiman aggancerebbe i termali a quota 24 punti ma avrebbe dalla sua lo scontro diretto, e oltretutto renderebbe ancor più frustrante la situazione a livello psicologico per Savoldelli e compagni, che hanno bisogno di un risultato positivo per allontanare lo spettro della crisi: "L’entusiasmo e la voglia non sono mai mancate, quello che serve è un passo in avanti, uno switch da un punto di vista mentale - ammette coach Marco Del Re - Attendiamo anche di recuperare un po’ di brillantezza a livello atletico anche se forse per servirà un po’ di tempo". Anche perché Crema, vera rivelazione del Girone A di Serie B Nazionale, è un avversario che fa dell’intensità e dell’atletismo uno dei propri marchi di fabbrica. Serviranno dunque prontezza ed energia e in tal senso il nuovo stop di Mastrangelo per un problema muscolare, oltre all’assenza ormai cronica di Angelucci, non è certo di aiuto alla causa rossoblù: "Nella gara di andata Angelucci e Mastrangelo non c’erano così come purtroppo non saranno della partita oggi al PalaTerme: fra i rimpianti di questa prima metà di stagione c’è sicuramente quello di non aver mai potuto avere a disposizione il roster al completo – confessa il tecnico livornese – L’obiettivo è comunque quello di rialzarci dopo l’ultima brutta prestazione nel turno infrasettimanale, Crema e Fiorenzuola sono due squadre che per certi versi si somigliano: entrambe sono squadre giovani con grande impatto fisico. Ci vorrà grande aggressività e concentrazione per tornare alla vittoria".

Filippo Palazzoni