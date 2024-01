Serie B. Gema, boccone amaro nella calza della Befana

gema montecatini

72

rimadesio desio

79

GEMA MONTECATINI: Corgnati 10, Mastrangelo 19, Passoni 3, Korsunov 3, Di Pizzo 8, Mazzantini 17, Pirani 12, Dell’Anna, Savoldelli ne, Angelucci ne, Benvenuti ne, Soare ne. All.: Del Re.

RIMADESIO DESIO: Tornari 9, Fumagalli 5, Baldini 14, Klanskis 7, Maspero 10, Valsecchi 9, Sodero 15, Giarelli 9, Mazzoleni 1, Caglio ne, Elli ne, Raffaldi ne. All.: Gallazzi.

Arbitri: Alessi e Forni.

Note: parziali 11-17, 25-43, 45-60.

Non è stata buona la fine, non è buono nemmeno l’inizio per la Gema Montecatini Basket, che dopo aver perso ad Avellino l’ultima partita del 2023 inizia l’anno nuovo nciampando in casa 72-79 contro la Rimadesio Desio.

Gema deve subito fare i conti oltre che con l’assenza di Savoldelli anche con la partenza lanciata di Desio, che sprinta 6-0 in avvio. Faticano a scaldarsi le mani dei giocatori rossoblù, fatta eccezione per quelle di Di Pizzo che producono 5 dei primi 7 punti termali. La Rimadesio così ha gioco facile nel mantenersi a due possessi di distanza. I brianzoli incrementano il vantaggio al termine dell’ultimo confusionario possesso del primo quarto, che culmina con la bomba del 11-17 di Maspero.

Il botta e risposta fra Mazzantini e Sodero lascia invariata la situazione, ma il nervosismo che serpeggia fra i giocatori di casa fa il gioco degli ospiti che grazie anche a un tecnico fischiato a coach Del Re scappano sul +14 (14-28). Il tecnico livornese richiama in campo Mastrangelo per mettere ordine, il numero 11 prova a ricucire ma i 6 punti filati di Valsecchi spediscono Montecatini a -17.

Mastrangelo fa quello che può ma Valsecchi è on fire e fa 3/3 da oltre 6,75 metri per il 25-43 con cui si va al riposo lungo. Gema sembra uscire dal riposo lungo rivitalizzata, ma le triple di Klanskis e dell’ex Giarelli fanno malissimo ai locali. Desio resta in controllo e con il 2/2 a cronometro fermo di Baldini tocca anche il +20, prima che Mazzantini colpisca da tre.

Ogni volta che Gema prova a riavvicinarsi Desio trova la giocata per ricacciare dietro l’avversario: succede anche in avvio di quarto periodo quando la bomba di Tornari ammutolisce il PalaTerme, che si era scaldato dopo il centro del -11 di Corgnati. Gema però ora ci crede: Mazzantini riporta i suoi sotto a -5, poi Di Pizzo segna da sotto e tramuta in una bolgia il PalaTerme. Nel momento più caldo del match gli uomini di Gallazzi però si dimostrano glaciali e reggono l’urto portando a casa una vittoria fondamentale per la classifica.

Filippo Palazzoni