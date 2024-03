Scherma Pistoia. Mastromarino sul tetto d’Europa. Campione U20 di spada a squadre

Ancora un’enorme soddisfazione per la Scherma Pistoia ChiantiBanca, che grazie a Fabio Mastromarino inserisce nel proprio palmares il titolo europeo under 20 di spada a squadre, conquistato alcuni giorni fa nella rassegna continentale in corso a Napoli. Per lo schermidore pistoiese si tratta di un altro importante successo in ambito internazionale, che va ad aggiungersi alla medaglia d’oro conquistata a livello di Under 17 un paio di stagioni fa. Mastromarino aveva aperto il proprio campionato terminando la prova individuale al quinto posto, un risultato complessivamente positivo ma che ha lasciato all’atleta pistoiese l’amarezza per la mancata medaglia. La gioia più grande è però arrivata nella gara a squadre, in cui Mastromarino è riuscito a salire sul tetto d’Europa insieme ai compagni di squadra Nicolò Del Contrasto, Jacopo Rizzi, entrambi lombardi, e Matteo Galassi, romagnolo.

Il percorso del quartetto azzurro si è aperto agli ottavi di finale con un successo in scioltezza nei confronti della Serbia, mentre ai quarti di finale è stata la Polonia ad arrendersi col punteggio di 45-37. Ben più avvincente e combattuta la semifinale contro l’Ucraina, equilibrata e combattuta ma alla fine portata a casa dagli azzurri per 38-36. L’ultima sfida con la Germania si è rivelata un’altalena di emozioni in cui gli italiani hanno accusato i colpi dei tedeschi per buona parte della gara. Durante il penultimo assalto è stato proprio Mastromarino ad accorciare il disacco, consentendo all’ultimo frazionista di mettere in ghiaccio la vittoria trionfando per 45-40. Il quartetto azzurro si conferma quindi tra le migliori squadre europee, dopo gli ottimi risultati ottenuti anche nelle prove di Coppa del Mondo. Grandissima soddisfazione anche nella sede della Scherma Pistoia, oltre che per i partner societari che ne hanno sposato il progetto. A metà marzo la scherma tornerà sulle pedane pistoiesi con la prova interregionale under 14 che vedrà oltre 400 ragazzi impegnati al PalaTerrme di Montecatini.

Michele Flori