Sacchetti è chiaro "Qua per chiuderla Ma sarà battaglia"

Cantù questa sera in gara 3 a Pistoia proverà a chiudere la serie. La squadra di Meo Sacchetti ha a disposizione due match point per mettere la parola fine a questa semifinale solo che dovrà giocarseli fuori casa e vincere al PalaCarrara non è facile. Sacchetti da profondo conoscitore della pallacanestro sa benissimo che è sempre bene chiudere subito il discorso perché trascinare una serie si può sempre andare incontro a dei rischi. Pistoia, nel caso dovesse riuscire a vincere entrambe le gare casalinghe, porterebbe Cantù a gara 5 che si giocherebbe in campo neutro a Casale Monferrato. Una situazione che non avvantaggerebbe Cantù che, nel caso, arriverebbe alla partita dopo due sconfitte di fila e non potendo contare sul fattore campo. "Andiamo a Pistoia per provare a chiudere il discorso semifinale in gara 3 – dice –.Finora contro di loro abbiamo giocato due sfide ad alta intensità e molto combattute. Ci aspettiamo una vera battaglia anche in casa loro".