Qui Aglianese. "Dura restare fuori. Possiamo fare bene»

"Sono sicuro che possiamo fare cose importanti". Francesco Baiano, che ha scontato la squalifica, parla per la prima volta dopo il suo ritorno sulla panchina dell’Aglianese alla vigilia della partita che quest’oggi vedrà la squadra neroverde impegnata in trasferta nell’anticipo dell’ottava di campionato sul campo del Lentigione. Per tre partite consecutive Baiano ha dovuto seguire la squadra dalla tribuna ma oggi potrà essere in campo a dirigere le operazioni dalla sua area tecnica. "E’ stata dura stare fuori – confessa il tecnico – ma finalmente posso rientrare, non vedevo l’ora". Sul suo ritorno ad Agliana dopo il bel campionato, con play-off sfiorati, disputato l’anno scorso Baiano esprime soddisfazione. "Sono contento di essere ritornato – dice – conosco l’ambiente e in queste settimane ho avuto la possibilità di conoscere i miei giocatori e sono sicuro che possiamo fare delle cose importanti".

La fiducia nelle possibilità della squadra è quindi il presupposto dell’impegno tecnico di Baiano, che è stato scelto dalla società dopo l’esonero di Ivan Maraia. Nelle prime tre partite Baiano ha raccolto 4 punti, una sconfitta in casa col Santangelo, un pareggio fuori col Fanfulla e la vittoria di domenica scorsa in casa con il Corticella. Un crescendo di risultati che ha bisogno di essere confermato fin dalla gara di oggi a Lentigione. La dirigenza della società si aspetta una risalita in classifica il prima possibile e di fronte all’Aglianese ci sono tre gare in dieci giorni che potrebbero dare una svolta al suo campionato. Dopo l’impegno di oggi l’Aglianese ospiterà la capolista Ravenna in casa propria il primo novembre e poi andrà in trasferta con la Victor San Marino, che è attualmente quarta in classifica.

Baiano però si concentra al momento, come è naturale, sulla gara di oggi, contro un Lentigione in forma, che domenica scorsa ha battuto in trasferta il Mezzolara e nel turno precedente ha fermato sul pari in casa propria il Ravenna. "Mi aspetto di continuare a fare punti – dice Baiano – che è la cosa più importante, ci siamo preparati bene, sappiamo che la partita è difficile perché il Lentigione è una squadra che gioca bene, sta bene fisicamente e mentalmente e domenica ha vinto in trasferta. Per noi non sarà semplice – conclude il tecnico – ma non sarà semplice neanche per loro". Baiano riproporrà l’assetto che ha dato alla squadra fin dal suo arrivo in panchina, con un 5-3-2 imperniato sul trio difensivo formato da Viscomi,Iacoponi e Pupeschi, un gran lavoro degli esterni Maloku e D’Ancona, Grilli regista di centrocampo con Gabbianelli al suo fianco con maggiore propensione offensiva e Bocalon terminale al centro dell’attacco. In ballottaggio il posto di mezzala tra Marino e Perugi e di seconda punta tra Poli e Lika.

