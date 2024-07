Estra, Valerio secondo assistente. Della Rosa è il vice di Calabria

Beppe Valerio e Pistoia è la storia di un legame che non si è mai dissolto. Negli anni novanta, Valerio, arrivò a Pistoia per vestire la maglia dell’Olimpia Basket, successivamente, sempre da giocatore, con i colori del Pistoia Basket. Adesso, torna per sedere sulla panchina biancorossa come secondo assistente di Dante Calabria con un accordo biennale. Nato a Udine l’8 gennaio 1965, Giuseppe – per tutti "Beppe" Valerio ha avuto una buona carriera da giocatore debuttando in Serie A con la maglia della sua città per poi trasferirsi, all’inizio degli anni Novanta, a Pistoia dove ha difeso i colori biancoazzurri dell’Olimpia e, da qui, non se ne è più andato. Ad inizio anni Duemila ha giocato anche col Pistoia Basket 2000, essendo fra i protagonisti della stagione di B2 culminata con la promozione in B d’Eccellenza. Sempre in città, ma sulla panchina del Green Team (Serie C Regionale) ha iniziato la sua carriera da allenatore che lo ha portato nel 2013 a trasferirsi al Bottegone Sant’Angelo Basket dove ha conquistato la promozione in Serie B. Finita l’esperienza in giallonero, dal 2018 era nello staff tecnico del Dany Basket Quarrata con il quale è partito dalla C Silver arrivando in C Gold.

"Ringrazio il Pistoia Basket ed il presidente per questa opportunità che mi è stata data – afferma Beppe Valerio – entro nello staff dalla porta di servizio perché so di avere tanto da imparare da coach Dante Calabria e da Tommaso Della Rosa. Cercherò di farlo il più in fretta possibile . Penso di poter dare il mio contributo essendo in questo ambiente da tanti anni: voglio integrarmi prima possibile con lo staff per lavorare in estrema sinergia con tutti e non posso che essere soddisfatto di questa avventura che sta per iniziare. Sono molto contento di rientrare in un campionato di alto livello e darò tutto me stesso, ed oltre, per portare questa squadra, che è un patrimonio della città e che va salvaguardata, verso gli obiettivi prefissati. Ci tengo, però, a ringraziare il Dany Basket Quarrata che mi ha assecondato di fronte a questa chiamata dopo le stagioni che abbiamo trascorso insieme, dalla società fino a coach Tonfoni del quale sono stato assistente nell’ultima annata". "Siamo molto felici che Beppe Valerio si unisca a noi nello staff tecnico – dichiara Ron Rowan – visto che è una persona che conosco, oramai, da molto tempo. È stato un giocatore e noi diamo molto valore al fatto di unire l’esperienza acquisita sul campo assieme a quella di coach, quindi non vediamo l’ora che possa aiutarci in vista della nuova stagione".

Maurizio Innocenti