Il Ponte Buggianese si assicura Fantini

Le manovre di mercato in entrata del Ponte Buggianese continuano. La formazione bianco-rossa annuncia infatti altri quattro acquisti: Gianmarco Bellandi, Samuele Sanzone, Iacopo Sgherri ed Edoardo Fantini. Bellandi e Sanzone sono due giovani nati nel 2006. Il primo gioca principalmente a centrocampo e nella passata stagione si è distinto con addosso la maglia degli Juniores Nazionali del Tau, ricevendo anche una convocazione nella rappresentativa della Lnd. Sanzone invece può giocare sia in difesa che a centrocampo e proviene dagli Juniores Nazionali della Pistoiese. Nell’annata appena terminata, è riuscito a mettere a referto anche 4 presenze in D.

Dalla Cuoipelli arrivano invece sia Sgherri che Fantini. Sgherri è cresciuto nei settori giovanili di Prato, Livorno e Fiorentina. Gioca come centrocampista ed ha anche vestito in passato la maglia del Ghiviborgo. Fantini invece è il bomber che nei piani della società biancorossa dovrà andare a sostituire Nardi, passato al Camaiore. Cresciuto nella Carrarese di Silvio Baldini, ha giocato anche con Real Forte Querceta, Ghiviborgo e Seravezza. Con la Cuoiopelli lo scorso anno ha messo a segno 7 gol. Questo è il suo pensiero, sulla stagione che affronterà a breve con la maglia biancorossa addosso: "Sono un ambizioso, così come il mister ed il presidente, con cui ho parlato poco prima di decidere di venire qui al Ponte. Cercheremo di fare del nostro meglio, e non ci poniamo dei limiti".

Sul fronte riconferme, va annunciata quella di Mirko Birindelli, che continuerà a giocare per i pontigiani anche il prossimo anno, dopo il bel campionato disputato al Pertini pochi mesi fa. Dal 5 di agosto al Banditori mister Vettori inizierà gli allenamenti con i suoi ragazzi. Successivamente ci saranno anche le prime amichevoli, che il Ponte giocherà contro Ghiviborgo, Tau e Valdinievole Montecatini.

Simone Lo Iacono