Il turismo che galleggia. Gli stranieri dominano. I soggiorni restano brevi

Il 2024 ha chiuso con un piccolo aumento di arrivi e presenze turistiche in città, ma il tempo medio di soggiorno resta pressoché invariato rispetto all’anno precedente. Il mercato estero continua a dominare. È questa la situazione fotografata dal settore servizi digitali e integrazioni dell’ufficio statistica della Regione, appena resa nota con tutti i dati della Toscana. Un’analisi provvisoria, in attesa del rapporto dell’Istat.

Montecatini, lo scorso anno, ha registrato 612.937 arrivi, il numero di persone che si registra almeno per una notte in città, e un milione e 564.108, il dato ottenuto moltiplicando il numero di persone arrivate per i giorni di permanenza. Nel 2023, gli arrivi furono 588.453, mentre le presenze furono un milione e 545.035. Il tempo medio di permanenza in città è stato di 2,5 giorni, lo scorso anno, mentre nel 2023 fu di 2,6. Una tempo di soggiorno così breve, purtroppo, può solo confermare l’assenza clientela termale che andrebbe a trascorrere periodi più lunghi a Montecatini. Sarebbe utile avere un dato complessivo sui fatturati degli hotel e di tutte le strutture ricettive, per comprendere la capacità di spesa dei turisti, senza dimenticare le ricadute per negozi e pubblici esercizi.

Gli stranieri continuano a fare la parte del leone, da questo punto di vista. Nel 2024, gli arrivi italiani sono stati 183.014, mentre gli stranieri sono stati ben 429.923. Per le presenze, i nostri connazionali arrivano a quota 413.928, mentre gli stranieri sono arrivati a un milione 150.180. L’anno precedente gli arrivi di italiani sono stati 199.825, mentre quelli degli stranieri arrivano a 388.628. Le presenze dei nostri connazionali, nel 2023, ammontano a 458.009, mentre quelle di persone provenienti dall’estero arrivano a un milione e 87.026.

L’estero conferma di essere il mercato di punta a Montecatini, con circa due terzi delle presenze totali. Si tratta, in molti casi, di gruppi che si spostano a bordo di pullman per visitare le realtà storico-artistiche della Toscana e partono dopo aver fatto colazione e tornano a cena. Una soluzione che viene praticata anche da individuali con maggiori capacità di spesa. Il turismo a Montecatini, in attesa della definizione del futuro delle Terme e del prossimo avvio della Fondazione Turismo, che sarà impegnata a creare eventi capaci di attrarre presenze, è questo. Intanto, il bilancio complessivo del paese è piuttosto buono. Nel 2024, l’Italia ha registrato un nuovo record di presenze turistiche, raggiungendo 458,4 milioni, superando anche i livelli del 2019. La crescita è del 2,5% rispetto al 2023. Le presenze degli stranieri sono state particolarmente elevate, superando i 250 milioni.

Daniele Bernardini