Cerbaia in finale trascinato da super Perri

Il Rione Cerbaia travolge con un netto 4-1 il Rione Centro e conquista l’accesso alla finalissima del Torneo dei Rioni di Lamporecchio in programma venerdì 2 agosto. Giocherà contro la vincente della seconda semifinale, in programma questa sera, venerdì 26 luglio, tra Rione Levante e Montalbano. Il rione Cerbaia ha dato prova di essere una formazione forte. Sorpresa della serata è stata la punta Perri, autore di una doppietta e di un assist. Rione Centro in serata no, apparso in troppe occasioni lento e poco reattivo. E dire che la gara si era subito messa bene per il Centro, che dopo appena dieci minuti di gioco, al primo affondo offensivo, è passata in vantaggio con un eurogol di Meacci. La conclusione della punta del Centro si è infilata all’incrocio dei pali. Veemente è stata la reazione del Cerbaia che nel giro di un quarto d’ora, ha la forza di capovolgere il risultato. Prima pareggia con il giovane Fondi e poi passa in vantaggio con Perri. Al 33’ il Cerbaia segna la terza rete, su una micidiale azione di contropiede, concretizzata in gol da Perri. Semifinale praticamente chiusa nel risultato.

Nella ripresa il Centro accenna ad una timida reazione, senza rendersi però mai pericolosa sottoporta. La partita si chiude definitamente quando Santamaria, da poco subentrato, segna la rete del quattro a uno. A fine gara grande soddisfazione tra i giocatori e sostenitori del Cerbaia che conquistano l’ennesima finale del torneo, la quarta consecutiva. Queste le formazioni della prima semifinale. Rione Centro: Servet, Baldi, Masi, Verdiani, Simoni, Noka, Haka, Bonfanti, Ferraioli, Meacci, Ferrali. A disp. Bruno, Fanti, Fiorineschi, Kllogjeri, Marra, Micheli, Mochi, Morosi, Ndoj, Spinelli. All. Giannoni. Rione Cerbaia: Venturini, Lustri, Agnorelli, Fagni, Nicoletti, Biondi, Fondi, Innocenti, Maccagnola, Perri, Pieri. A disp. Badalamente, Bettini, Gelli Lettieri, Massaro, Davide Ruffino, Emanuele Ruffino, Santamaria, Sostegni. All.: Mazzeo.

Massimo Mancini