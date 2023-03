Quarrata aspetta Cecina al Pala Melo

Settimana importante. Per la 10a giornata di ritorno del campionato di serie C Gold, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, dopo aver surclassato 87-65 il Don Bosco Livorno in settimana, cercherà di arrestare la corsa di Cecina domani, dalle 18 al PalaMelo della città del mobile; l’Endiasfalti Agliana, battuta 70-61 tra le mura amiche dalla capolista Prato nel turno infrasettimanale, proverà a rifarsi ad Arezzo oggi, a partire dalle 19. Per l’8° turno del torneo di serie C Silver, sempre oggi dalle 19 la Libertas Montale terz’ultima della graduatoria con 8 punti ospiterà San Giovanni Valdarno, quart’ultimo a 14. Quarrata proverà a imporsi alla co-capolista Cecina (36). Agliana, che in settimana ha illuminato il Pala Capitini un quarto, arrendendosi poi ai lanieri, da nona della classe a 24 tenterà di violare il parquet della Scuola Basket Arezzo, settima.

Gianluca Barni