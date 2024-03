Promozione. Offese all’arbitro donna. Monsummano multato

Non è andato giù in casa Intercomunale Monsummano il ko di domenica scorsa contro la Real Cerretese. A condire la sconfitta per 3-1 di rabbia e amarezza non è stato tanto il risultato finale, ma una serie di decisioni arbitrali che hanno davvero mandato su tutte le furie la società amaranto a cui il giudice sportivo ha anche affibbiato una multa di 500 euro "per comportamento discriminatorio per motivi di genere". Tra le decisioni prese dall’arbitro Annalisa Borriello, quella che più ha fatto arrabbiare i monsummanesi riguarda la convalida del gol dell’1-0 segnato da Bouhafa, nonostante un evidente fallo commesso dallo stesso attaccante della Real Cerretese nei confronti Agnorelli. Secondo quanto riportato dalla società monsummanese, non è la prima volta in stagione che l’operato di un arbitro penalizza l’Intercomunale. "Siamo indignati", questa la sintesi della nota della società amaranto. "Queste direzioni di gara vanificano il lavoro che fanno i nostri giocatori, lo staff tecnico, la società ed i tifosi. Qualcuno deve assumersi la responsabilità di quanto succede; questo nostro intervento solleciti una riflessione sul reclutamento ed addestramento della classe arbitrale. Le società pagano l’iscrizione e le affiliazioni, e pretendono che la selezione della classe arbitrale debba essere basata sul merito e la preparazione tecnica, valutata ogni partita sul campo e non sulla formula ‘Accontentatevi, non ci sono vocazioni, e mandiamo in campo tutti, anche le mediocrità’". Sull’episodio controverso di domenica scorsa, l’Intercomunale Monsummano chiarisce: "La partita è stata rovinata da una decisione incomprensibile e sconcertante anche per il pubblico presente. Il giocatore Bouhafa ha strattonato il nostro centrale Agnorelli, che aveva il controllo della palla, facendolo cadere a terra, e sottraendogli il pallone, tirandolo poi in porta. Tutto il pubblico, compreso il nostro portiere, che non si è nemmeno mosso, aspettavano un fischio dell’arbitro, per il netto e scorretto fallo subito platealmente, che non è arrivato. Anzi, è arrivato il fischio che ha convalidato la rete, davanti allo stupore sconcertato e divertito del pubblico di Cerreto Guidi". L’Intercomunale Monsummano ha poi fatto sapere che "In settimana ci sarà una riunione della società, per valutare la situazione, e mettere in atto tutte quelle azioni a tutela della nostra immagine. Non chiediamo nulla, se non di essere rispettati con designazioni all’altezza di una società, che dal 1921 ha contribuito allo sviluppo dello sport dilettantistico, e formato migliaia di ragazzi in uomini".

La squadra allenata da Matteoni, intanto, tornerà in campo già domani all 16, per giocare il recupero della gara di campionato contro il Viareggio, valido per la ventunesima giornata del girone A di Promozione.

Simone Lo Iacono