Promozione. Larcianese in risalita. Chance Monsummano

Domenica per tre. Casalguidi, Intercomunale Monsummano e Larcianese scendono in campo nel pomeriggio di domani, riposa invece, come da calendario, il Lampo Meridien.

I giallo-blu si rituffano nel campionato ospitando al "Nuovo Barni" l’Alleanza Giovanile, dopo aver giocato il derby contro la Larcianese nel mercoledì appena passato. Un derby che ha visto la compagine allenata da Benesperi perdere per 2-1. Il Casalguidi pertanto sarà spinto dalla voglia di far bene, e di conquistare l’intera posta in palio, per ripartire al meglio e potersi considerare quasi matematicamente salvo.

Gli amaranto invece mercoledì non hanno giocato, osservando un turno di riposo. Però vengono anch’essi da uno stop, subito sabato scorso sul campo del Pietrasanta. Sulla carta l’impegno in programma allo "Strulli" contro il fanalino di coda Pieve Fosciana non dovrebbe creare particolari problemi. Gli addetti ai lavori si aspettano una vittoria che terrebbe aperto ogni discorso legato alla possibilità di approdare ai play-off, ma guai a dare qualcosa per scontato.

La Larcianese sarà infine di scena in Mugello, in trasferta in località Grezzano, dove gioca la squadra di casa del Luco. La gara, valida per la ventiquattresima giornata del Campionato di Promozione, rappresenta una buona occasione per dare contuità al momento d’oro dei viola. Il Luco, guidato in panchina da mister Andrea Bellini (ex capitano della Pistoiese), è reduce dal pareggio per due a due sul campo del Settimello. Invece i ragazzi di mister Maurizio Cerasa sono reduci da tre vittorie consecutive, che hanno portato la squadra in una posizione di classifica decisamente più tranquilla rispetto ad un mese fa. Per questa gara non sarà convocabile il difensore Michael Fusco, squalificato per una giornata dal giudice sportivo. Recuperato invece il terzino Stefano Monti, ormai ristabilitosi dall’infortunio muscolare.

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini