Pistoiese Tonfo inaspettato a Certaldo

CERTALDO

2

PISTOIESE

0

CERTALDO (4-3-3) Fontanelli; Gucci (Zanaj 1’ st), Bassano, Nunziati, Innocenti; Bernardini (Di Leo 25’ st), Borboryo, Barducci (Becucci 43’st); Bifini (Pagliai 1’ st), Akammadu, Gozzerini (Bouhamed 36’ st). A disp. Bruni, Orsucci, Romei, Razzanelli. All. Ramerini.

PISTOIESE (4-4-1-1) Mataloni; Riccio, Masi, Marie-Sainte, Biaggi; Pertici, Carannante (Bonfanti 7’ st), Del Rosso, Evangelista; Diakhatè, Panicucci (Anticoli 37’ st). A disp. Gambassi, Sanzone, Mendolia Greco, Bailo, Milani, Niccolai. All. Parigi.

ARBITRO Scarpati di Formia.

MARCATORI Gozzerini al 13’ pt; Akammadu su rig. al 3’ st. NOTE Espulso Biaggi al 22’ st.

Ciò che tutti speravano non accadesse è successo. La Pistoiese esce sconfitta dal campo del Certaldo fanalino di coda, complicando terribilmente il proprio cammino verso la salvezza. E facendo registrare un brusco passo indietro rispetto alle precedenti uscite. Inizio di partita inchiodato con le due squadre che faticano a trovare il ritmo giusto. La prima a scrollarsi la polvere di dosso e ingranare le marce giuste è il Certaldo che al 13’ trova il vantaggio. Clamoroso errore di Masi, che controlla malissimo un lancio innocuo dalla trequarti liberando Gozzerini davanti alla porta: per l’attaccante del Certaldo è un gioco da ragazzi mettere alla spalle di Mataloni.

La Pistoiese prova a reagire ma non riesce ad essere incisiva. Gli arancioni continuano a giocare con lanci lunghi per saltare il centrocampo che si risolvono in un nulla di fatto. L’occasione però arriva lo stesso sui piedi di Diakhatè che, servito bene dentro l’area da Carannante, calcia addosso al portiere. La Pistoiese è troppo prevedibile e soprattutto poco incisiva in avanti, di contro il Certaldo usa tutti i mezzi per bloccare la partita ed i nervi saltano: a farne le spese è il vice allenatore arancione Durante, espulso per proteste. Doccia fredda per la Pistoiese che dopo tre minuti dall’inizio della ripresa subisce il raddoppio da parte del Certaldo. Marie Sainte dentro l’area pasticcia inciampando sul pallone sul quale si avventa Akammadu, il difensore arancione è in confusione e lo stende. Rigore netto che lo stesso Akammadu realizza. La Pistoiese si riversa in avanti e sfiora il gol in due occasioni prima con Pertici e poi con Diakhaté. ma in entrambi i casi Fontanelli dice di no. La partita per gli arancioni si complica ancora di più quando Biaggi al 22’ viene espulso per un’entrata giudicata pericolosa. Troppo poca Pistoiese per pensare di rimettere in sesto la partita e il Certaldo ringrazia e si prende tre punti comodi.

Maurizio Innocenti